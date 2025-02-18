Росія вимагає у НАТО скасувати рішення Бухарестського саміту від 2008 року.

Росія вимагає скасування рішення Бухарестського саміту НАТО від 2008 року щодо обіцянки прийняти Україну до складу альянсу в майбутньому.

Про це журналістам заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова 18 лютого, пише Reuters.

За її словами, НАТО недостатньо не приймати Україну до свого складу. За інформацією видання, вона сказала, що "альянс повинен піти далі, відмовившись від обіцянки, яку він зробив на саміті в Бухаресті в 2008 році".

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"Інакше ця проблема продовжуватиме отруювати атмосферу на європейському континенті", - додала Захарова.

З боку України, НАТО і Сполучених Штатів реакції щодо цієї заяви поки не було.

Вступ України до НАТО: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Франція пропонувала в день досягнення миру надати Україні "гарантію НАТО", оскільки це стане найдієвішою гарантією її безпеки.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на Мюнхенській конференції заявляла, що членство у НАТО - це найкраще і найдешевше, що можна дати Україні, і якби Україна була у складі Альянсу, війна ніколи б не почалася.

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