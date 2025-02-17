Франція виступила за вступ України до НАТО

Франція досі виступає за членство України у Північноатлантичному Альянсі, оскільки це стане найдієвішою гарантією її безпеки.

Як передає французький телеканал TF1, про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в етері LCI. Його запитали, як відреагує Париж, якщо Російська Федерація здійснить новий напад на Україну вже після укладення мирної угоди. Він відповів, що не можна відкидати членство країни в НАТО:

"Франція заявила, що найкращою гарантією безпеки в день досягнення миру є гарантія НАТО, тому що це гарантія, яку Росія ніколи не випробовувала. Я не думаю, що ми повинні виключати, що ця карта буде розіграна. Це найефективніша і найменш витратна гарантія безпеки".

Вступ України до НАТО

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