Ще до недавньої катастрофи влада Хебея публічно заявила, що забезпечення безпеки Пекіна, Тяньцзіня і Сюн'аня є пріоритетом.

Жителі районів, сильно постраждалих від нещодавніх повеней на півночі Китаю, націлилися на ключового чиновника Комуністичної партії, заявивши, що він пожертвував їх безпекою, щоб захистити флагманські проекти президента Сі Цзіньпіна.

Як пише Bloomberg, хештег, який відтворює коментар Ні Юефена, лідера Комуністичної партії провінції Хебей, у четвер набрав понад 80 мільйонів переглядів. Багато людей висловили гнів на Ні, тому що він закликав міста в провінції, що межує з Пекіном, "рішуче грати хорошу роль рову для столиці".

Він сказав, що район Сюн'ань - нове місто, яке Китай почав будувати в 2017 році і яке Сі назвав проектом "тисячолітнього значення" - являє собою "головний пріоритет боротьби з повенями в нашій провінції".

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Інший високопоставлений чиновник, Лі Гоін, міністр водних ресурсів Китаю, зробив подібні зауваження щодо Сюн'ана та Пекінського міжнародного аеропорту Дасін, об'єкта вартістю 80 мільярдів ЮАНІВ (11,1 мільярда доларів) на південь від столиці, який відкрився в 2019 році.

Коментарі Ні прозвучали у вівторок, коли в столиці і її околицях четвертий день йшов дощ, включаючи найсильнішу зливу в одному районі столиці з початку ведення обліку в 19 столітті. Опади спричинили сильну повінь у менш відомих містах провінції Хебей, таких як Чжочжоу з населенням 630 000 чоловік.

"Цей чиновник хоче тільки підвищення, йому все одно, живуть люди або вмирають", - написав один інтернет-користувач, маючи на увазі Ні.

Інша особа закликала до усунення Ні разом з Ван Чженпу, який фактично був другою найвпливовішою фігурою в провінції.

"Ви хочете захистити Пекін, Тяньцзінь, Сюн'ань і аеропорт Дасін", - написала людина. "Тоді ми, жителі Хебея, не потребуємо вас. Вийди з Хебея!"

Дзвінки до Міністерства водного господарства Пекіна залишилися без відповіді. Чоловік, який підняв трубку в офісі Комуністичної партії в Шицзячжуані, столиці провінції Хебей, відмовився коментувати.

Деякі інтернет-користувачі висловили підозру, що влада направила паводкові води в райони провінції Хебей, а не в Дасін і Сюнань.

Команда з Китайського сільськогосподарського університету, яка використовувала технологію дистанційного зондування для визначення рівня води, повідомила в середу в повідомленні в соціальній мережі, що з вечора неділі були задіяні сім водозбірних басейнів в провінції Хебей, щоб допомогти в боротьбі з повенями в Пекіні, Тяньцзіні і Сюн'ань. Дві з цих зон знаходяться поблизу Чжочжоу.

Лі На, представник відділу водних ресурсів провінції Хебей, повідомив Центральному телебаченню Китаю, що проливні дощі і паводкові води, що стікають по річках з Пекіна, були однією з основних причин повені в Чжочжоу.

Ще до недавньої катастрофи влада Хебея публічно заявила, що забезпечення безпеки Пекіна, Тяньцзіня і Сюн'аня є пріоритетом. Один з користувачів Weibo опублікував фотографію вивіски музею в Баодін, ще одному постраждалому від повені місті провінції Хебей, який він колись зробив.

На знаку перераховані цілі міських зусиль по боротьбі з повенями: по-перше, захист Пекіна і Тяньцзіня. По-друге, захист Сюн'ань. По-третє, захист самого Баодіна.

Повінь у Китаї - подробиці

Хебей повідомив про дев'ять загиблих в результаті повені, а в Пекіні загинули 11 осіб. Число загиблих може збільшитися, оскільки ще кілька людей вважаються зниклими безвісти. Уряд не повідомив, який загальний економічний збиток було завдано.

Два яскраво-жовтих "сонця" з'явилися в небі над південно-західним Китаєм, збиваючи з пантелику місцевих жителів. Як повідомляється, кілька днів тому велосипедист з Ченду, провінція Сичуань, записав загадкове видовище на відео.