Грем заявив, що Україна має застосовувати надану зброю так, "щоб Росія насправді усвідомила, що відбувається".

Сполучені Штати Америки мають бути більш гнучкими в питанні дозволів на викорситання озброєння, наданого Україні. Таку заяву зробив на брифінгу в Києві американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Так, кореспондент видання РБК-Україна запитала у Грема, чи можуть Штати скасувати всі заборони щодо використання українськими військовими американської зброї. Сенатор заявив, що Україна має застосовувати надану зброю так, "щоб Росія насправді усвідомила, що відбувається".

"Далекобійна артилерія дозволила Україні перейти в наступ і відсунути Росію назад. F-16 потрібно дозволити діяти на максимальну користь для захисту України від вторгнення. Отже, обмеження на зброю потрібно зняти, щоб Росія зрозуміла, що станеться, якщо вона продовжить намагатися знищити Україну", – додав Ліндсі Грем.

Республіканець зауважив, що захід українських сил на територію Курської області РФ був блискучим і сміливим кроком людей, готових боротися за свою свободу.

"Тому зброя, яку ми надали, повинна використовуватися на максимальний ефект для підтримки цієї демократії, щоб вона вижила під час цього вторгнення, і ця зброя не тільки допомагає Україні, але й стримує інших. Якщо ми зробимо це правильно, інші агресори в усьому світі менш імовірно наважаться на вторгнення до своїх сусідів, якщо ми будемо з Україною і переможемо", – наголосив він.

На думку Грема, американські чиновники повинні зняти обмеження, що заважають повному використанню українськими військами наданої зброї для стримування російської агресії.

"Давайте думати про Україну в довгостроковій перспективі, а не короткостроково. Нехай будуть стратегічні угоди, які матимуть економічні відносини між США та Україною на найближче майбутнє, і ми переможемо в цій війні", – констатував сенатор Ліндсі Грем.

Використання західної зброї: інші заяви

Речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац заявив, що надана Німеччиною зброя з моменту передачі українській стороні є власністю України. Тож вона може бути використана так, як важає за потрібне Київ.

"Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей", – пояснив він.

Примітно, що ці слова пролунали на тлі української операції в Курській області РФ. Коллац наголосив, що питання її законності для Міноборони Німеччини не стоїть – Україна діє в рамках міжнародного права.

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