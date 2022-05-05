Зараз Одеса заблокована, розблокувати її політично і фізично можливо / фото REUTERS

Радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, що розблокувати експорт морем з Одеси політично і фізично можливо.

Про це він сказав на брифінгу у медіацентрі "Україна".

"Найважливіший експортний канал - це море. Морем у нас перевозилося приблизно 70% (експорту - УНІАН). Зараз Одеса заблокована, розблокувати її політично і фізично можливо. Аргумент має бути політичним, що це продовольча безпека. І тоді, наприклад, під егідою ООН можна буде заводити і виводити конвої кораблів, які будуть вивантажувати, як мінімум, зерно", - наголосив Милованов.

За його словами, якщо буде можливий експорт зерна морем, то тоді буде достатньо ресурсів, щоб все інше вивозити залізницею через західний кордон.

"Це треба доводити до кінця і досягати розблокування Одеси. Якщо цього не відбудеться, тоді треба нарощувати спроможність через залізницю експортувати. Це теж відбувається, але там швидко не замістиш все", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 4,5 мільйони тонн зерна заблоковані у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.

Український союз промисловців і підприємців пропонує звернутися до міжнародних організацій, таких країн як Туреччина, із пропозицією спільно організувати коридор для вивезення заблокованого в портах зерна.

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