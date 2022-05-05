За його словами, якщо буде можливий експорт зерна морем, то тоді буде достатньо ресурсів, щоб усе інше вивозити залізницею через західний кордон.

Радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, що розблокувати експорт морем з Одеси політично і фізично можливо.

Про це він сказав на брифінгу у медіацентрі "Україна".

"Найважливіший експортний канал - це море. Морем у нас перевозилося приблизно 70% (експорту - УНІАН). Зараз Одеса заблокована, розблокувати її політично і фізично можливо. Аргумент має бути політичним, що це продовольча безпека. І тоді, наприклад, під егідою ООН можна буде заводити і виводити конвої кораблів, які будуть вивантажувати, як мінімум, зерно", - наголосив Милованов.

За його словами, якщо буде можливий експорт зерна морем, то тоді буде достатньо ресурсів, щоб все інше вивозити залізницею через західний кордон.

"Це треба доводити до кінця і досягати розблокування Одеси. Якщо цього не відбудеться, тоді треба нарощувати спроможність через залізницю експортувати. Це теж відбувається, але там швидко не замістиш все", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 4,5 мільйони тонн зерна заблоковані у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.

Український союз промисловців і підприємців пропонує звернутися до міжнародних організацій, таких країн як Туреччина, із пропозицією спільно організувати коридор для вивезення заблокованого в портах зерна.

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