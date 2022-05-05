Радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, що розблокувати експорт морем з Одеси політично і фізично можливо.
Про це він сказав на брифінгу у медіацентрі "Україна".
"Найважливіший експортний канал - це море. Морем у нас перевозилося приблизно 70% (експорту - УНІАН). Зараз Одеса заблокована, розблокувати її політично і фізично можливо. Аргумент має бути політичним, що це продовольча безпека. І тоді, наприклад, під егідою ООН можна буде заводити і виводити конвої кораблів, які будуть вивантажувати, як мінімум, зерно", - наголосив Милованов.
За його словами, якщо буде можливий експорт зерна морем, то тоді буде достатньо ресурсів, щоб все інше вивозити залізницею через західний кордон.
"Це треба доводити до кінця і досягати розблокування Одеси. Якщо цього не відбудеться, тоді треба нарощувати спроможність через залізницю експортувати. Це теж відбувається, але там швидко не замістиш все", - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 4,5 мільйони тонн зерна заблоковані у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.
Український союз промисловців і підприємців пропонує звернутися до міжнародних організацій, таких країн як Туреччина, із пропозицією спільно організувати коридор для вивезення заблокованого в портах зерна.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Платять копійки або забирають силою: як окупанти грабують фермерів на Запоріжжі
- У світі буде харчова криза, якщо не вдасться розблокувати українські порти - Зеленський
- "Усунути Україну": у Німеччині пояснили, навіщо РФ знищує зернову інфраструктуру