Президент запропонував кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні.

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі в Давосі не чекати застосування Росією спеціальної зброї, в тому числі ядерної, а ввести максимальні санкції проти неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у спеціальному відеозверненні до учасників ВЕФ.

"Не чекайте рокових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї - хімічної, біологічної, не дай, Боже, ядерної. Не створюйте у агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву", - наголосив він.

За словами президента, санкції мають бути максимальними, щоб в Росії та кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить.

"І таких санкцій проти Росії, я вважаю, що досі немає. А вони повинні бути - ембарго на російську нафту, повне блокування всіх банків без виключення, повна відмова від російського ІТ-сектора, повне припинення торгівлі з агресором. Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що потрібно створити прецедент повного виходу усіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб "ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами, щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями у їхніх кривавих інтересах".

Зеленський вважає, що цінності повинні мати значення, тим більше коли починається повномасштабна війна.

"Ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні. Ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягом 40 млн споживачів, а й доступ до спільного ринку Європи", - додав президент України.

Як відомо, ухвалення шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затримується через окремі країни, які найбільш залежні від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у відеозверненні, опублікованому у Facebook, оцінив відмову від російської нафти у 15-18 мільярдів євро.

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