За її словами, вона неодноразово ставала жертвою сексуального насильства з його боку.

В іспанській Каталонії мешканка муніципалітету Сан-Андрес-де-ла-Барка здалася поліції після того, як частково відрізала пеніс своєму ґвалтівнику.

Про цей випадок повідомляє El Pais.

Повідомляється, що інцидент стався в місцевості недалеко від Барселони.

Працівниця бару прийшла до поліцейської дільниці та розповіла, що неодноразово ставала жертвою сексуального насильства з боку свого начальника. За її словами, цього разу вона вперше вирішила оборонятися: взяла ніж та використала його, щоб захистити себе.

Поліцейські затримали жінку та виїхали до лікарні, куди доставили покаліченого чоловіка.

Читайте такожУ Британії засудили аспіранта, який ґвалтував непритомних чоловіківПісля того, як він отримає медичну допомогу, його збираються допитати.

Чи вийшло у лікарів пришити на місце геніталії чоловіка, на цей час невідомо.

Є інформація, що передбачуваний насильник та його жертва – вихідці з Бангладеш.

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Автор: Катерина Шварц