Вже невдовзі можуть оголосити про його відкриття.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав будівельний майданчик у столичному районі Хвасон, де працюють над зведенням 10 тисяч нових квартир.

Фотографії його візиту опублікувало агентство KCNA. Це будівництво є частиною масштабної ініціативи щодо покращення житлових умов у столиці. Про намір побудувати у Пхеньяні 50 тисяч нових квартир було оголошено ще у 2021 році.

Як зазначає CNN, великі житлові проєкти вже реалізували на вулиця Вчених "Міре" та Сонгхва, де у 2022 році побудували другу найвищу будівлю країни - Головну вежу. Також зводяться тисячі будинків у шахтарських містечках і селищах за межами столиці, однак роботами займаються солдати та цивільні, які працюють у важких умовах за невелику платню:

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"Житло розподіляє уряд, віддаючи перевагу тим, хто вважається найбільш лояльним до правлячої сім'ї Кімів, а також людям, які працюють у галузях, що вважаються найбільш цінними для нації, наприклад, науковцям та інженерам".

Журналісти зазначають, що в КНДР життя у багатоповерхівках не обов'язково є символом розкоші. Через часті перебої з електропостачанням не працюють ліфти, тому молодим мешканцям, як правило, надають квартири на верхніх поверхах, а літнім - на нижніх.

Раніше чиновники хвалилися, що каркас 70-поверхового хмарочоса у районі Рьомьонг звели лише за 74 дні, однак експерти занепокоєні якістю будівельних матеріалів та самих робіт.

Життя в КНДР

Як відомо, життя в Північній Кореї суттєво відрізняється від життя у більшості країн світу через ізоляцію, контроль уряду над суспільством і жорстку цензуру.

КНДР є авторитарною державою, населення якої живе під постійним контролем спецслужб, а будь-які прояви інакомислення можуть каратися суворими репресіями.

Жителі не мають вільного доступу до інтернету, а телебачення та преса повністю контролюються державою. Крім того, вони не можуть вільно переміщатися як всередині країни, так і за її межами.

Деякі люди ризикують життям, намагаючись утекти до Південної Кореї або Китаю, проте навіть за такі спроби передбачене суворе покарання.

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