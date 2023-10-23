Тактика ХАМАС, швидше за все, включатиме мережеву оборону.

Потенційний наземний штурм Гази Силами оборони Ізраїлю нічим не відрізняється від інших. Він буде поєднуватися з жахливо складними тактичними умовами, включаючи бої в приміщенні та тунельну війну, що призведе до масових втрат.

У Газі ключовим завданням ЦАХАЛу на початковому етапі було відокремити бойовиків ХАМАС від мирного населення, пише Foreign Affairs.

Це було зроблено частково для захисту населення, а частково для визначення законних цілей. Але це один із найскладніших аспектів міських боїв, оскільки ворожі сили часто вкопані та вбудовані в небойові групи населення, які, незалежно від того, підтримують вони противника чи ні, стають живим щитом. Міста Газа, Хан-Юніс і Рафа (три найбільш густонаселені частини сектора Газа) являють собою лабіринти багатоповерхових бетонних і цегляних будівель, часто погано побудованих, хитких і схильних до руйнування під артилерійськими або авіаційними ударами.

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У Газі ХАМАС витратив майже два десятиліття на створення густої мережі оборонних споруд, включаючи одну з найбільш розгалужених систем укріплених тунелів, що коли-небудь зустрічалися в міських боях, - мережу підземних ходів, протяжність яких, за твердженням ХАМАС, становить понад 300 км. Підземна війна, в тому числі в тунелях, розташованих так близько до узбережжя, що вони періодично піддаються затопленню, ймовірно, буде одним з найскладніших аспектів битви.

Тактика ХАМАС, швидше за все, буде включати мережеву оборону: утримання опорних пунктів для затримки і зриву наступу ЦАХАЛу зі збереженням мобільних сил в резерві, готових до контратаки або повторного проникнення на зачищені території. При цьому буде широко використовуватися готову військову зброю, а також міни-пастки і саморобні вибухові пристрої.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що майбутня наземна операція в Секторі Гази може тривати три місяці, але вона стане останньою, якщо вдасться знищити терористичне угрупування ХАМАС.

Міжнародний представник армії оборони Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікус заявив, що ЦАХАЛ не вторгнеться в Газу і війна завершиться, якщо ХАМАС "здасться беззастережно".

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