В Канаді назвали іранське розслідування авіакатастрофи, яка сталася майже рік тому, "кричущою зневагою" до невинних жертв.

В Канаді склали власний звіт з оцінками розслідування авіакатастрофи, яка сталася в Ірані з літаком "Міжнародних авіаліній України". Його автори розкритикували відмову іранського уряду пояснити, що змусило військових збити український пасажирський авіалайнер і вбити 176 людей на борту.

Про це пише Globe and Mail, нагадуючи, що більшість пасажирів літака МАУ були або громадянами Канади, або прямували в північноамериканську країну. Аналіз іранського розслідування Ральф Гудейл, який обіймав різні міністерські посади в урядах Ліберальної партії. В своєму звіті він розкритикував уряд Ірану за те, як він проводить розслідування знищення українського літака. Документ також закликає глобальну спільноту зробити так, щоб майбутні трагедії через військові удари по цивільних літаках розслідувалися незалежно.

Читайте такожІран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака МАУ - ЄнінСім'ям, які очікують на чіткі відповіді, все ж доведеться зачекати. В канадському звіті вказано, що наступна можливість отримати хоч якусь інформацію про катастрофу з'явиться, коли Тегеран опублікує свій фінальний звіт про своє розслідування. А проміжні іранські документи й публічні коментарі не віщують нічого доброго з точки зору встановлення, що ж насправді сталося на початку 2020 року.

"У відомих наразі подробицях цієї справи містяться ознаки некомпетентності, необдуманості й кричущої зневаги до життя невинних людей. В повноваженнях Ірану відверто і переконливо відповісти на ці занепокоєння. Або ж він ризикує втратити міжнародну впевненість в його здатності підтримувати безпеку авіапростору", - йдеться в канадському звіті.

На додачу до публікації цього документу федеральний уряд Канади також призначив колишнього заступника операційного директора Розвідувальної служби Джеффа Яворського відповідальним за оцінку всієї доступної інформації, доказів й розвідувальних даних про знищення літака МАУ. Він повинен скласти власний звіт з висновками.

Рейс 752 української авіакомпанії МАУ був збитий іранськими ракетами 8 січня через три хвилини після злету. Регіон був у стані високої тривоги через ракетний удар, який військові Ірану завдали про позиціях США в Іраку за чотири години до того. За кілька днів до авіакатастрофи американські військові вбили високопоставленого іранського генерала Кассема Солеймані.

Іран спочатку заперечував свою причетність до знищення літака МАУ. Але потім визнав, що його ракети стали причиною падіння рейсу 752. До цього часу Тегеран звинувачує в усьому "людську помилку", скоєну оператором мобільної системи ППО.

Читайте такожЗбиття літака МАУ: Іран не дав Україні допитати підозрюванихВ інтерв'ю для Globe and Mail Гудейл сказав, що Оттава повинна добиватися підписання міжнародних угод, які б змінили умови прийняття країн в організації на зразок "Міжнародної організації цивільної авіації". Щоб отримати членство вони повинні погодитись на іноземний нагляд у розслідуванні випадків, коли військові збивають цивільні літаки.

"На майбутнє міжнародні правила потрібно змінити, щоб визнати, що поточні умови просто неадекватні. Коли армія країни, в якій сталася катастрофа, - це, власне, джерело самої катастрофи, не можна розраховувати, що місцевий уряд проведе на достойне довіри розслідування проти власних же військових. Так це не працює", - пояснив Гудейл.

Збиття Іраном літака МАУ під Тегераном

8 січня в Ірані розбився літак МАУ який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий «в результаті ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

18 липня стало відомо, що Іран передав бортові самописці з літака до Франції на дослідження.

21 липня очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що зчитування «чорних скриньок» літака пройшло успішно.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що розшифрування «чорних скриньок» підтвердило незаконне втручання в його політ.

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Переклад: Лесь Димань