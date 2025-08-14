Зустріч розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Спецборт Іл-96-300 вилетів з аеропорту "Внуково" та вирушив на базу Ельмендорф-Річардсон, яка знаходиться в Анкориджі, що на Алясці. За інформацією росЗМІ, на борту може перебувати одна з передових груп, що займаються підготовкою саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, зустріч політиків розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом з бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів.

Крім того, програма зустрічі Путіна і Трампа на Алясці вже узгоджена. Зокрема до складу делегації РФ на саміті увійшли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр оборони Андрєй Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

Відео дня

У Кремлі додали, що головною темою зустрічі Путіна і Трампа стане "українське врегулювання", однак лідери обговорять також і двосторонні відносини.

Також Ушаков повідомив, що президенти США та РФ проведуть спільну пресконференцію за підсумками саміту на Алясці. За його словами, переговори Путіна і Трампа у складі делегацій пройдуть за формулою "5 на 5".

Помічник російського диктатора додав, що склад американської делегації на переговорах Путіна і Трампа теж визначений, проте буде правильніше, щоб його озвучила американська сторона.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Раніше у The Hill писали, що Білий дім встановив украй низьку планку для зустрічі Трампа і Путіна. За інформацією видання, Трамп та інші представники адміністрації дали зрозуміти, що п'ятничний саміт на Алясці не покладе край бойовим діям в Україні, однак використали такі терміни, як "слухання" і "перевірочна зустріч", для опису запланованого обговорення війни.

Водночас дипломат Володимир Огризко відповів, чи зміниться щось для України після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Він вважає, що такі переговори не змінять ситуацію для України ані в гірший, ані в кращий бік.

"Якщо зустріч відбувається без України, хай розмовляють, про що хочуть. Якщо збережуть постачання зброї та розвідінформацію, то нам нічого більше від Штатів не потрібно", - запевнив дипломат.

Вас також можуть зацікавити новини: