Трамп та інші представники адміністрації дали зрозуміти, що п'ятничний саміт на Алясці не покладе край бойовим діям в Україні.

Білий дім встановив вкрай низьку планку очікувань щодо можливого прориву за результатами зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним у п'ятницю.

Як пише The Hill, Трамп та інші представники адміністрації дали зрозуміти, що п'ятничний саміт на Алясці не покладе край бойовим діям в Україні, водночас використовували такі терміни, як "слухання" і "перевірочна зустріч", для опису запланованого обговорення війни.

Президент США і його команда також здебільшого утримуються від прогнозування можливих результатів зустрічі та зазначають, що, ймовірно, будуть потрібні подальші зустрічі за участю Путіна і президента України Володимира Зеленського, щоб досягти будь-якого конкретного прогресу в питанні припинення вогню.

"Велика ймовірність, що у нас відбудеться друга зустріч, яка буде більш продуктивною, ніж перша", - заявив Трамп у середу. "Тому що, по-перше, я хочу з'ясувати, де ми перебуваємо і що робимо".

Білий дім утримався від будь-яких твердих обіцянок щодо результатів п'ятничної зустрічі в Анкориджі, і подробиць поки що мало. При цьому сам Трамп дав неоднозначні сигнали про те, що станеться.

"Це свого роду вправа для нинішнього президента в тому, щоб послухати один одного", - заявила прес-секретар Трампа Керолайн Лівітт журналістам у вівторок. "Послухайте, буде присутня тільки одна сторона, залучена в цю війну. Тому президенту належить поїхати і, знову ж таки, отримати більш тверде і краще розуміння того, як ми можемо, сподіваюся, покласти край цій війні".

Водночас сам Трамп заявив журналістам, що розмова з Путіним "буде хорошою, але може бути і поганою". Він також висловив надію на швидку організацію другої зустрічі за участю Путіна і Зеленського, але допустив, що, можливо, вона взагалі не відбудеться.

"Якщо перша пройде добре, у нас буде швиденько друга. Я б хотів зробити це практично відразу", - сказав Трамп. "Я думаю, друга зустріч відбудеться. Другої зустрічі може і не бути, тому що якщо я вважатиму її недоцільною через те, що не отримав потрібних нам відповідей, то другої зустрічі не буде".

Зустріч Трампа і Путіна

Раніше президент США сказав, про що поговорить із Путіним на Алясці. Як повідомляє NBC News, Трамп заявив, що не обговорюватиме територіальний поділ України з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами американського лідера, його мета на зустрічі з Путіним на Алясці - припинення вогню в Україні.

А The Guardian писало, що Трампу буде вкрай складно переконати Путіна, на це є одна причина. Це пов'язано з тим, що російські війська проривають лінію фронту, і лідер РФ вважає, що виграє війну.

