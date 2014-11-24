У Києві обговорили стан та перспективи розвитку військової освіти і науки

Конференція була присвячена пам’яті першого начальника Військового інституту заслуженого працівника народної освіти України, доктора технічних наук, професора генерал-лейтенанта Жукова Сергія Анатолійовича, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

У заході взяли участь представники Центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Департаментів вітчизняного оборонного відомства, вищих навчальних закладів України, закордонних організацій, підприємств та установ, воєнні науковці. На адресу конференції надійшли наукові доповіді з понад 29 установ та організацій інших країн, 335 доповідей вчених, науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, здобувачів, слухачів. Серед них: докторів наук, професорів - 52, кандидатів наук, доцентів - 112.

Відкриваючи пленарне засідання, начальник Військового інституту, заслужений працівник освіти України, професор генерал-майор Віктор Балабін представив учасників конференції, розповів про її мету та порядок роботи.

"Сьогоднішнє пленарне засідання та конференція мають особливе значення в сучасних мовах в яких нині перебуває наша держава та Збройні Сили зокрема. Науковий інтерес до України з боку більшості країн-членів ЄС та дальнього зарубіжжя не згасає, а стає ще більшим. В умовах проведення заходів, щодо збереження незалежності та територіальної цілісності держави, Військовий інститут наполегливо працює над питаннями зміцнення обороноздатності шляхом підготовки кваліфікованих кадрів за різними напрямками підготовки. Деякі наші наукові та педагогічні працівники, військовослужбовці вже побували в зоні проведення антитерористичної операції і їхній досвід впроваджується в підготовку фахівців", - зазначив генерал-майор Віктор Балабін.

З вітальним словом до учасників конференції та доповіддю «Науковці Київського університету у вирішені завдань підвищення обороноздатності та підтримки критичної інфраструктури України» виступив проректор з наукової роботи Київського національного університету ім. Т. Шевченка, заслужений працівник освіти України професор Сергій Вижва, який звернув увагу присутніх на особливе значення конференції для подальшого розвитку військової освіти і науки у Збройних Силах України.

"Ректор Університету та весь професорсько-викладацький склад докладатимуть максимум зусиль щодо вирішення нагальних питань розвитку сфери наукових інтересів з питань національної безпеки і оборони. Ми були, є і будемо прибічниками толерантного відношення до країн-сусідів, і будемо все робити для того аби слово науки і пера перемогло зло", - підсумував свій виступ Сергій Вижва.

З цікавими доповідями про військово-інформаційну інтервенцію та психологію діяльності офіцерів ЗС виступили Директор інституту психології НАПН ім. С. Костюка професор Сергій Максименко, про досвід застосування розробок Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова в гібридних війнах — начальник Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова Державного університету телекомунікацій професор генерал-майор Юрій Данник.

Не менш практичною та дискусійною була доповідь професора кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Національного університету оборони України імені І. Черняховського старшого наукового співробітника Віктора Алещенка в ході якої було обговорено методологічні засади психологічного забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців військових контингентів ЗС.

Також відбулась робота по секціях.

Під час роботи конференції було обговорено стан та перспективи розвитку військової освіти і науки, питання організації співробітництва у науковій діяльності та підготовці науково-педагогічних і офіцерських кадрів, апробовано результати наукових досліджень.

На завершення конференції керівники секцій підбили підсумки їх роботи та визначили кращі доповіді та найбільш перспективні наукові напрямки та пропозиції.