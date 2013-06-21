На засіданні Громадської ради при Міноборони розглядалися житлові питання

У Києві у Центральному будинку офіцерів ЗС України відбулося чергове засідання Громадської ради при Міністерстві оборони України, під час якого йшлося про стан та перспективи забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей. У заході взяли участь понад сімдесят представників громадських організацій.

Про подальші шляхи вирішення житлової проблеми у війську громадськість поінформувала директор Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариса Храмченко.

– Міністерство оборони України докладає всіх зусиль, щоб забезпечити соціальні потреби людей у погонах. Нещодавно у місті Херсоні по вулиці Кримська, 30 відбулася урочиста церемонія вручення ордерів на квартири у 72-квартирному житловому будинку сім’ям ветеранів військової служби та військовослужбовцям Херсонського гарнізону. Вручено 80 оглядових ордерів на житло у Житомирському гарнізоні по вулиці Маршала Жукова, 8, – наголосила вона.

Для найефективнішого вирішення житлової проблеми військовослужбовців в оборонному відомстві були опрацьовані наступні шляхи.

Як повідомила Лариса Храмченко, по-перше, це добудова 168 незавершених об’єктів та реконструкція вільних будівель під житло, що на 30% дешевше за зведення новобудов. Незавершені об’єкти поділені на 3 категорії за рівнем готовності. 1 категорія – це об’єкти з готовністю 80-90%, які будуть добудовуватися за бюджетні кошти. 2 категорія – це 22 об’єкти зі ступенем готовності 40-60%, добудова яких проводитиметься із залученням небюджетних коштів. 3 категорія – це об’єкти з низьким ступенем готовності, але на привабливих для інвесторів територіях. Передбачається передати їх приватному інвестору з визначенням частки квартир Міноборони або органам місцевої влади на компенсаційній основі. До 2017 року, з урахуванням бюджетних видатків, планується отримати близько 25 тисяч квартир.

– Дієвим способом залучення додаткових коштів на будівництво житла має стати реалізація надлишкового майна та земельних ділянок Міністерства оборони України через систему відкритих публічних аукціонів. Відповідний проект постанови нині знаходиться на доопрацюванні у Кабінеті Міністрів України, – повідомила Лариса Храмченко.

Проектом передбачається запровадити механізм реалізації уповноваженими підприємствами Кабміну на відкритих і прозорих земельних торгах нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких воно розташоване, під контролем громадськості. Розробка та запровадження нормативно-правової бази з цих питань дозволить отримати додаткові фінансові надходження для будівництва житла для війська.

– Міністерством оборони України направлено звернення до Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України щодо виділення з Державного бюджету України на 2013 рік додаткового ресурсу за загальним фондом на будівництво житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей у сумі 300 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на введення в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності та проведення реконструкції будівель та казарм під житло, – повідомила Лариса Храмченко.

За дорученням Президента нині звернення опрацьовується Міністерством фінансів України. Виділення цих коштів дасть можливість завершити будівництво та ввести в експлуатацію житлові будинки на 1518 квартир загальною площею 100,5 тис. квадратних метрів.

– При цьому Міноборони прийматиме у підрядників тільки будинки, підключені до комунальних мереж за постійною схемою, аби уникнути ситуації на кшталт тієї, що склалася у Феодосії, – наголосила Лариса Храмченко.

Вона повідомила, що за позовом оборонного відомства з підрядної будівельної організації, яка звела проблемний будинок, стягнуто кошти за несвоєчасне невиконання умов договору.

Після цього учасники засідання обговорили актуальні проблеми вирішення житлової проблеми у військовому відомстві та підготували відповідні пропозиції керівництву Міністерства оборони України.

Помічник Міністра оборони України Юрій Баскаков подякував представникам громадськості за активну участь в обговоренні питань порядку денного та висловив сподівання, що така конструктивна робота триватиме і надалі.

– Громадська рада при Міністерстві оборони для того і створена, щоб надавати керівництву оборонного відомства слушні пропозиції щодо найактуальніших проблемних питань, – підсумував засідання помічник Міністра оборони України.