В Україні відбуваються заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

Виявляючи глибоку повагу до захисників Вітчизни – героїв Великої Вітчизняної війни, які поклали своє життя на вівтар Перемоги, офіцери і генерали Командування Повітряних Сил, військовослужбовці гарнізону, представники обласної і міської влади, а також громади Вінниці поклали вінки та квіти до меморіалу Слави, на мармурових плитах якого викарбувані імена загиблих у роки війни подолян.

Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Взвод Почесної варти Командування Повітряних Сил у супроводі військового оркестру пройшов перед меморіалом урочистим маршем, віддаючи військове вітання загиблим визволителям Батьківщини.

У Житомирі До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни біля пам’ятного знака “Жертвам фашизму” відбувся жалобний мітинг-реквієм.

У заході взяли участь очільники області та міста, командування та військовослужбовці 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України і частин Житомирського гарнізону, ветерани, громадськість, учні та студенти.

Учасники мітингу-реквієму вшанували загиблих хвилиною мовчання, а також поклали до пам’ятного знака квіти.

А в селі Нова Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області відбулося відкриття обеліска загиблим у Великій Вітчизняній війні воїнам та перепоховання останків бійців Червоної Армії, які загинули в липні 1941 року під час кровопролитних оборонних боїв на рубежі Новоград-Волинського укріпленого району поблизу сіл Нова Романівка, Федорівка, Вершниця Новоград-Волинського району та села Жупанівка Коростенського району.

– В ті багряні важкі дні перших запеклих оборонних боїв, саме під цими селами тримали оборону 62-а, 131-а, 193-а та 195-а стрілецькі дивізії, перед якими стояло важливе завдання: стояти насмерть, – зауважив під час мітингу-реквієму голова Новоград-Волинської районної державної адміністрації гвардії полковник запасу Сергій Лавренюк.

Ветерани Великої Вітчизняної війни, присутні на мітингу-реквіємі, розповіли присутнім, що на той час, у першій половині липня пекельного сорок першого року, відбувалась спішна евакуація військових ешелонів та ешелонів зі стратегічними вантажами з вузлової станції Коростень, і радянські дивізії, не шкодуючи свого життя утримували ворога протягом майже 10 діб, що дало змогу здійснити евакуацію та підтягнути військові резерви до столиці України міста Києва.

– Для нас війна закінчується тільки тоді, коли останній воїн буде відомий і приданий землі, – наголосив голова райдержадміністрації Сергій Лавренюк.

Настоятель Святотроїцького собору отець Валентин разом із священиком Слободороманівської церкви отцем Меланієм провели освячення останків понад 50 загиблих воїнів та братської могили. Після цього за участю тридцяти військовослужбовців 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади на чолі з заступником командира механізованого батальйону з виховної роботи гвардії майора Ігоря Назарчука, під залпи салютної групи, було проведено церемонію перепоховання загиблих воїнів.

На Дніпропетровщині, До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв у всіх містах та районах, за участю військовослужбовців, проходять пам’ятні заходи. Вони розпочалися з громадської акції “Запали свічку пам’яті”.

У обласному центрі біля пам’ятника воїнам 152-ї стрілкової дивізії на житловому масиві Червоний Камінь, у пам’ять про загиблих у роки Великої Вітчизняної війни учасники акції запаленими свічками виклали на майданчику слово “Пам’ятаємо!” та трагічну дату “1941”, під звуки метронома вшанували пам’ять жертв війни хвилиною мовчання.

У пам’ятному заході взяли участь Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, керівники обласної та міської влади, військовослужбовці, вихованці місцевого ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, ветерани війни та мешканці міста

Згодом, біля Монументу Вічної Слави керівництво області та міста, командування 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, військовослужбовці гарнізону, ветерани війни та Збройних Сил, представники громадських організацій, духовенства, мешканці міста та молодь також вшанували пам’ять загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни хвилиною мовчання та поклали квіти до Вічного вогню.

Варто відзначити, що у цьому році Україна буде відзначати 70-річчя Битви за Дніпро. Битви, яка стала однією з найбільших військових операцій у світовій історії і дала початок звільненню всієї України від загарбників. Для збереження пам’яті про ті події, про воїнів Великої Вітчизняної війни напередодні Дня скорботи у Дніпропетровську розпочався масштабний проект – створення унікального Музею фортифікації просто неба. Музей буде готовий прийняти відвідувачів за півтора роки і відкриється в 2014-му напередодні 70-ї річниці Визволення України. На території музею будуть відтворені фортифікаційні споруди, встановлено бойову техніку часів війни.

Також 25 жовтня 2013 року, в день 70-річчя звільнення Дніпропетровська, пройде масштабна реконструкція Битви за Дніпро. У ній візьмуть участь більше 500 учасників з різних областей України, Росії та інших держав. У реконструкції буде задіяно справжню бойову техніку часів Великої Вітчизняної війни.

У Запоріжжі, у День скорботи та пам’яті жертв війни в Україні на Алеї Бойової Слави вшанували пам’ять жертв Великої Вітчизняної війни хвилиною мовчання, трикратним салютом і покладанням квітів.

У заході взяли участь керівництво області та міста, народні депутати України, депутати обласної ради, ветерани війни та військової служби, військовослужбовці Запорізького гарнізону, представники громадських організацій та жителі обласного центру.

Біля меморіалу “Скорботна мати” відбувся загальноміський мітинг-реквієм, присвячений 72-й річниці початку Великої Вітчизняної війни та вшануванню пам’яті загиблим у роки війни.

Керівники області та міста, представники ветеранських організацій і громадськості, військовослужбовці місцевого гарнізону поклали квіти до підніжжя меморіалу.

У Чернігові, з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника у сквері імені Попудренка та Меморіалу Слави на Болдиній горі.

У заходах взяли участь представники Чернігівської обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, керівництво Територіального управління “Північ” та Чернігівського гарнізону, представники громадських організацій, ветерани війни та мешканці міста.

Під час заходів тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника Чернігівського гарнізону з виховної роботи підполковник Вадим Лільчицький звернувся до ветеранів війни, висловив їм вдячність за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання нинішнього покоління захисників Вітчизни.

– Сьогодні поруч з нами живуть ветерани війни, їм пощастило залишитись живими, але ветеранські лави рідшають з кожним днем. Тому турбота про них, постійна увага про їх потреби і запити – святий обов’язок кожного, – зазначив підполковник Вадим Лільчицький.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя заради Великої Перемоги та відійшов у безсмертя.

Варто додати, що напередодні, у Чернігові відбулася Меморіальна акція “Запали свічку пам’яті” яка тривала до світанку 22 червня.

Військовослужбовці Одеського гарнізону теж вшанували пам’ять жертв Великої Вітчизняної війни. В пам’ять про них відбулося покладання вінків і квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку Шевченка.

У церемонії взяли участь, керівний склад Південного оперативного командування, Повітряного командування “Південь” та Західної військово-морської бази, ветерани Великої Вітчизняної війни представникі місцнвих органів влади та громадських організацій.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

В акваторії Чорноморського яхт-клубу на воду були спущені вінки та квіти.

У всіх районах Одеси на будівлях і спорудах приспущено Державний Прапор України з траурними стрічками.

Для вшанування пам’яті жертв війни у військових колективах гарнізону також проводяться зустрічі з ветеранами, тематичні виставки, а в школах міста, за участі військовослужбовців, було проведено уроки мужності.

Кримчани вшанували пам’ять загиблих у Великій Вітчизняній війні. Так у Сімферополі відбулося покладання квітів до Вічного вогню та могили Невідомого солдата, приурочене до 72-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв війни. На заходах були присутні депутати кримського парламенту, ветерани війни, військовослужбовці та мешканці Сімферополя.

А військовослужбовці Євпаторійського гарнізону поклали квіти до меморіального комплексу “Червона гірка”, де в роки війни були вбиті тисячі мирних євпаторійців і моряків-десантників. Напередодні скорботної дати вінки і живі квіти лягли до підніжжя усіх міських пам’ятників та обелісків. У бібліотеці Євпаторійського зенітного ракетного полку Повітряних Сил Збройних Сил України було розгорнуто тематичну літературну виставку на якій були представлені твори письменників у творчості яких знайшла відображення тема Великої Вітчизняної війни.