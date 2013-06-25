На Житомирщині завершився польовий вихід танкістів

Протягом п’яти днів особовий склад танкового батальйону на чолі з тимчасово виконуючим обов’язки командира гвардії майором Олександром Зіневичем вдосконалював навички з основних дисциплін бойової підготовки, відпрацьовуючи різноманітні завдання польового виходу.

Танкісти виконували першу вправу контрольних стрільб з озброєння танку. Стріляли вкладним стволом із гармати, а також із кулеметів ПКТ та НСВТ. Варто зазначити, що у цьогорічних літніх стрільбах були і свої особливості. За стрільбами гвардійців спостерігав командир корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин та командири усіх військових частин 8-го армійського корпусу. На базі 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади проходили практичні заняття з командирами частин об’єднання та їхніми заступниками, а після цього – й розширена нарада керівного складу корпусу. Для командирів частин було проведено практичні заняття на 15 навчальних місцях. Екіпажі танкового батальйону здійснювали бойові стрільби під час імітованих ударів авіації та артилерії умовного противника.

– Використання різноманітних імітаційних засобів дозволило нам створити умови, наближені до бойових. На дев’яти навчальних місцях екіпажі танків відпрацьовували різні питання, що виникають чи можуть виникнути у реальному бою. Так, на одному з них імітувався підрив танку й екіпажі відпрацьовували дегазацію, одягаючи особисті засоби захисту – загальновійськові захисні комплекти й протигази. На другому – було відпрацьовано підготовку боєприпасів до стрільби, на третьому – евакуацію поранених із танка, – розповів гвардії майор Олександр Зінкевич.

Також в рамках польового виходу солдати й сержанти батальйону виконували вправу контрольних стрільб з автомата Калашникова, а офіцери – вправу навчальних стрільб із пістолета Макарова.

За словами заступника командира батальйону з виховної роботи гвардії капітана Євгена Панькіна, усі завдання польового виходу воїни-танкісти виконали в повному обсязі, та розпочали підготовку до підводного водіння. Незабаром особовий склад батальйону долатиме водну перешкоду – річку Случ.