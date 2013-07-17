“Сі Бриз-2013”: український фрегат та американський патрульний літак працюватимуть у тісній взаємодії

Уперше за історію українсько-американського навчання “Сі Бриз” із запрошенням представників флотів інших країн, американський патрульний літак P-3 працюватиме у тісній взаємодії з українським фрегатом “Гетьман Сагайдачний“, з якого будуть здійснюватись контроль за переміщеннями повітряного судна, надаватись рекомендації щодо напрямку дій його екіпажу.

Про це розповів заступник керівника навчання представник ВМС США капітан 1 рангу Джеймс Ейкєн.

Своєю чергою керівник маневрів контр-адмірал Денис Березовський повідомив, що в ході навчання сили авіаційного компоненту виконують завдання з розвідки, висвітлення надводної ситуації, наведення та забезпечення кораблів на морі, протиповітряної оборони, а також доставки підрозділів до місця повітряного десантування.

- Згідно з планом “Сі Бризу 2013” військові льотчики відпрацьовують завдання як з підтримки морського та сухопутного компонентів, так і в ролі “умовного противника”, - зазначив контр-адмірал Денис Березовський.

Загалому, у навчаннях беруть участь до дванадцяти одиниць повітряних суден, зокрема українські літаки Ан-26, Б-12, Л-39 та вертольоти Ка-27, Мі-14 Мі-8, патрульний літак P-3 ВМС США, середній військово-транспортний літак С-160 збройних сил ФРН, а також рятувальна парашутно-десантна група та технічний склад морської авіаційної бригади Військово-морських сил ЗС України.

Керівники маневрів також повідомили, що поряд із виконанням завдань навчання триває сертифікація кораблів та підрозділів ВМС ЗС України, які прийматимуть участь у міжнародних операціях, за методикою Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей, у тому числі й екіпажу вертольоту Ка-27 та інших підрозділів українського флоту.

Упродовж презентації авіаційного компоненту військові авіатори представили український вертоліт Мі-14, американський літак Р-3 та німецький військово-транспортний літак С-160. А екіпажі повітряних суден розповіли про свої основні функції та завдання під час виконання авіаційних елементів навчання, особливості конструкції та експлуатації літальних апаратів, особливості підготовки військових льотчиків і десантників у своїх країнах.