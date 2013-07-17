Активну фазу навчання “Репід Трайдент-2013” відвідали вищі військові керівники країн-учасниць

Сьогодні, 17 липня, на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що на Львівщині, за ходом українсько-американського тактичного навчання “Репід Трайдент-2013” спостерігали представники керівництва Збройних Сил України та країн, які беруть участь у цьогорічному навчанні.

Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України адмірал Ігор Кабаненко, командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Генадій Воробйов, командувач Сухопутних військ ЗС США в Європі генерал-лейтенант Дональд Кемпбел, головнокомандувач Сухопутних військ ЗС Республіки Сербія генерал-лейтенант Александар Живковіч та інші дали оцінку діям підрозділів, які беруть участь в активній фазі навчань. Слід зазначити, що на оглядовому майданчику також були присутні представники дипломатичного корпусу країн-учасниць навчання. Серед них: Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт, Посол Республіки Польща в Україні Хенрік Літвін, представники Київської асоціації військових аташе та інші. Серед делегації високоповажних осіб був і губернатор Львівщини Віктор Шемчук.

Супроводжували гостей начальник Львівського гарнізону – очільник Академії сухопутних військ імені гетьман Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук. А також співкерівники цьогорічного навчання “Репід Трайдент” – перший заступник командира 8-го армійського корпусу генерал-майор В’ячеслав Назаркін та офіцер командування Сухопутних військ ЗС США в Європі полковник Альфред Рензі.

На початку візиту генерал-майор В’ячеслав Назаркін ознайомив високоповажних гостей із організацією та порядком проведення “Репід Трайдент-2013”.

Високопосадовці оглянули інфраструктуру Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Їм було запропоновано відвідати адміністративні та навчальні корпуси військового містечка “Центральне”, ознайомитись з умовами проживання, спортивного та культурного відпочинку учасників навчання.

Згодом, високоповажні гості вирушили на огляд навчальних ділянок полігону та демонстрацію практичних дій учасниками навчання. Зокрема, на першій ділянці британський взвод багатонаціональної аеромобільної роти виконав завдання із охорони важливого об’єкту, під час якого військовослужбовці підрозділу швидкого реагування здійснили десантування штурмовим способом та відбили напад “терористів” на умовний аеродром.

На іншому навчальному місці військовослужбовці ЗС Сербії продемонстрували порядок дій під час несення служби на контрольно-перепускному пункті.

Наступний етап – солдати та офіцери американської роти відбили напад терористів на пункт контролю дорожнього руху й організували евакуацію пораненого з поля бою за допомогою українського вертольоту Мі-8. Така процедура, за класифікацією НАТО, називається – “MEDEVAC” і є невід’ємним елементом у підготовці миротворчих підрозділів.

Згодом військовослужбовці української роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту виконали завдання із проведення спеціальної обробки особового складу та військової техніки від наслідків зараження в результаті застосування зброї масового ураження.

Неподалік українські десантники розвідувального взводу 95-ї окремої аеромобільної бригади разом зі своїми колегами з Румунії та Республіки Молдова здійснили десантування із вертольотів Мі-8 та німецького військово-транспортного літака С-160 на визначений майданчик приземлення, який знаходиться поблизу ймовірного розташування бази “терористів”.

У спеціально побудованому населеному пункті Даштак-1, який імітує міську забудову у можливому районі проведення миротворчої операції, генерали, офіцери та представники дипломатичного корпусу спостерігали за діями військовослужбовців Румунії, Молдови та Вірменії у складі багатонаціональної роти під час обшуку будівель та знешкодження незаконних збройних формувань.

У розташуванні базового табору високопосадовці заслухали доповідь командира багатонаціональної тактичної групи щодо організації та проведення операції відповідно до сценарію, а також ознайомились з особливостями роботи штабів, до складу яких входять військовослужбовці різних країн.

Вони мали можливість спостерігати за організацією охорони та оборони базового табору багатонаціональної тактичної групи, а також, як підрозділи реагують на напад противника. Військовими вертолітниками 16-ї окремої бригади армійської авіації 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України було проведено практичну фазу тренування медичної евакуації пошуково-рятувальною групою із застосуванням лебідки.

На інших навчальних ділянках для високопосадовців було організовану презентацію лазерної системи імітації тактичних дій MILES, яка використовується у процесі бойової підготовки українськими військовими. А вітчизняні інструктори продемонстрували способи протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв.

Завершився візит високоповажних осіб на Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ брифінгом із представниками засобів масової інформації.

Відповідаючи на запитання журналістів, командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Генадій Воробйов відзначив, що такі навчання надають українським військовим можливість вивчити досвід збройних сил різних держав, щоб потім впроваджувати сучасні методики у підготовці наших миротворчих контингентів.

– Великий плюс – це взаємосумісність підрозділів різних країн. Якщо навчитися разом виконувати завдання на навчальних полях, то й у реальній обстановці робота буде продуктивною, – підкреслив генерал-полковник Генадій Воробйов.

Зі слів командувача Сухопутних військ ЗС США в Європі генерал-лейтенанта Дональда Кемпбела, практична цінність подібних навчань надзвичайно велика для усіх сторін, тому він разом із українськими колегами буде обговорювати можливість їх продовження у наступних роках.