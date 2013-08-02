У танкістів і артилеристів - спекотна пора

На 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні тривають заходи вогневої підготовки танкових та артилерійських підрозділів військових частин 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України. Зокрема, триває тренувальний збір танкового підрозділу 51 окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу, що змагатиметься за звання кращого танкового взводу в Збройних Силах України.

– Військовослужбовці вдосконалюють свої навики у виконанні вправ стрільб штатним пострілом з танка Т-64БВ та водінні бойових машин, – зазначив командир танкового взводу капітан Сергій Корсун.

Для якісного проведення занять особовий склад танкової директриси на чолі із заступником командира полігону з озброєння майором Олександром Волощуком підготував танкову директрису до стрільби воїнів танкістів, де було накрито мішеневе поле з 15 тяжких та 15 середніх підйомників. А водіння танків відбудеться на танкодромі, де для танкового взводу підготовлені перешкоди – колійний міст, насип, мінне загородження, змійка.

Тим часом на артилерійській директрисі зведеним підрозділом 3-го реактивного артилерійського дивізіону 15-го реактивного артилерійського полку проводиться стрільба з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”.