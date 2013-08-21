Феодосійський військовий госпіталь реформують, а не закриють

Серед населення активно поширюється думка, нібито Міністерство оборони має намір розформувати медичний заклад, змусивши тим самим ветеранів війни та військової служби їздити на лікування аж у Сімферополь, до місцевого військового госпіталю, що розташований більш ніж за 100 кілометрів від Феодосійського гарнізону.

Для вирішення даного питання у Феодосію була делегована робоча група у складі представників Департаменту соціальної та гуманітарної політики і Військово-медичного департаменту, яка проаналізувала ситуацію і в найкоротші строки прийняла ефективне рішення.

Тому, з метою зняття соціальної напруги і внесення конструктивну Міністерство оборони спростовує викривлену у ЗМІ інформацію і повідомляє наступні вірогідні факти.

По-перше, робочою групою встановлено, що на медичному забезпеченні військового госпіталю перебуває 2650 військовослужбовців, 110 працівників Збройних Сил України та близько 2600 ветеранів війни і військової служби. За 6 місяців 2013 року у госпіталі було проліковано лише 805 осіб, з яких 702 військовослужбовця, 99 ветеранів війни та військової служби та 4 інших особи.

По-друге, медичною апаратурою та приладами госпіталь забезпечений на 90%, але переважно це застарілі зразки, що мають значний знос.

По-третє, на утримання госпіталю за загальним фондом у 2013 році виділено більше 3,5 мільйонів гривень, у тому числі на оплату комунальних послуг – більше мільйона гривень.

Зіставивши ці дані, неозброєним оком видно, що госпіталь працює при недостатній ліжковій завантаженості, а його оснащення та організаційно-штатна структура не дозволяють виконувати поставлені завдання за призначенням.

Отже, з метою організації медичного забезпечення військовослужбовців військових частин Феодосійського гарнізону, здійснення більш якісного медичного обслуговування ветеранів війни і військової служби, зняття серед них соціальної напруги Міністром оборони України прийнято рішення щодо створення в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування “Феодосійський”, з дислокацією на його фондах, лікувально-профілактичного відділу на 50 ліжок, на який покласти медичне забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни і військової служби Феодосійського гарнізону.

Даний результат лише зайвий раз свідчить, що Міністерство оборони, всупереч чуткам, вкладає у поняття “реформування” сенс оптимізації ресурсів, а не систематичного їх скорочення.