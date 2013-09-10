На Львівщині стартувала “Кленова Арка-2013”

Офіцери штабу багатонаціонального батальйону та трьох рот збройних сил України, Канади, Польщі, Литовської Республіки за допомогою сучасного обладнання відпрацьовують злагодження спільних дій. Їхню роботу координують та надають допомогу представники Сухопутних військ ЗС України.

– Ми створюємо середовище, в якому діють учасники “Кленової Арки”. На фазі планування навчання офіцери оперативної частини відділу розробили сценарій навчання, на основі якого інженери технічної частини створили відповідну базу даних, – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу імітаційного моделювання підполковник ЗС України Артем Ларіонов. – Протягом командно-штабної фази для тих, хто навчається, відповідно до сценарію, моделюється здійснення маршу в зону відповідальності, взяття її під свій контроль з подальшим проведенням миротворчої операції.

Протягом трьох днів на комп’ютерах за допомогою системи імітаційного моделювання військовослужбовці відпрацьовують патрулювання, несення служби на блок-постах, конвоювання, проведення пошукових дій, виявлення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв тощо. А вже під час польової фази навчання, що розпочинається 13-го вересня, вони виконуватимуть ці завдання практично.

Окрім офіцерів 270-го відділу, в ролі операторів засобів імітаційного моделювання працюють також курсанти Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

– Навички із роботи на спеціальному програмному забезпеченні ми отримали під час участі командно-штабних навчаннях, які досить часто відбуваються у нашому навчальному закладі, – розповів курсант Академії Дмитро Лопатін. – Участь у подібних заходах військового співробітництва дає нам можливість не лише вдосконалити знання іноземної мови, але й свої командирські навички.

Нагадаємо, що з 8-го до 20-го вересня на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що на Львівщині, у три фази проходить багатонаціональне тактичне навчання “Кленова Арка-2013”. Так, до 12 вересня триває командно-штабна фаза на засобах імітації за участі військовослужбовців багатонаціональних штабів батальйону і рот. З 13 до 17 вересня відбуватиметься тренувальна частина навчання. А вже повномасштабна польова фаза, під час якої буде залучено більше 500 військовослужбовців збройних сил України, Канади, Польщі та Литовської Республіки, буде проведена з 18 до 20 вересня.