Фрегат ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” завершив перше патрулювання в Аденській затоці і зайшов до порту Джибуті
11:21, 24 жовтня 2013Військо
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Фрегат Військово-Морських Сил ЗС України “Гетьман Сагайдачний у складі багатонаціонального корабельного з’єднання, в рамках виконання операції НАТО “Океанський щит” завершив своє перше патрулювання в Аденській затоці і 23 жовтня зайшов до порту Джибуті (Республіка Джибуті).
У період з 12 по 23 жовтня під керівництвом контр-адмірала Андрія Тарасова персонал національного контингенту опитав 15 суден, які потенційно можуть підлягати нападу піратів. Також було забезпечено проведення інтенсивної підготовки екіпажу корабля і доглядової команди та здійснено моніторинг морських перевезень.
Як повідомлялося, участь фрегату ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” в рамках виконання операції НАТО “Океанський щит” з протидії піратству на морі у визначених районах Аденської затоки продовжиться до 3 січня 2014 року.
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