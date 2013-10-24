Фрегат ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” завершив перше патрулювання в Аденській затоці і зайшов до порту Джибуті

У період з 12 по 23 жовтня під керівництвом контр-адмірала Андрія Тарасова персонал національного контингенту опитав 15 суден, які потенційно можуть підлягати нападу піратів. Також було забезпечено проведення інтенсивної підготовки екіпажу корабля і доглядової команди та здійснено моніторинг морських перевезень.

Як повідомлялося, участь фрегату ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” в рамках виконання операції НАТО “Океанський щит” з протидії піратству на морі у визначених районах Аденської затоки продовжиться до 3 січня 2014 року.