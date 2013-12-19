Армійці виграли 13 медалей на Кубку України з греко-римської боротьби

У Запоріжжі на Кубку України з греко-римської боротьби спортсмени команди майстрів з єдиноборств Центрального спортивного клубу Збройних Сил України показали високі результати, виборовши 13 медалей (4 – “золото”, 4 – “срібло” і 5 – “бронза”)

За результатами змагань одразу шестеро армійських борців із семи вагових категорій представлятимуть Україну на Чемпіонаті Європи: старший солдат служби за контарктом Вугар Рагімов (55 кг), солдат служби за контрактом Євген М’ягкий (60 кг), солдат служби за контрактом Дмитро Пишков (74 кг), працівник ЗС України Жан Беленюк (84 кг), солдат служби за контрактом Сергій Єрошкін (96 кг), старший сержант служби за контрактом Олександр Чернецький (120 кг).

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