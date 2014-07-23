Міноборони: два з чотирьох Су-25 сил АТО були збиті при поверненні з завдання

Проросійськи терористи розпочали обстріл із зенітних ракетних комплексів, коли 4 штурмовики збройних сил поверталися після успішно виконаних завдань у цьому районі, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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"Не зважаючи на протиракетні маневри та відстріл теплових пасток, 2 літаки зазнали ушкоджень. Льотчики катапультувалися", - йдеться у повідомленні.