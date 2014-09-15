КНТЕУ передав пораненим бійцям унікальний харчовий продукт, що покращує показники організму

Продукт ентерального харчування «Реабілакт» характеризується високою енергетичною цінністю, вмістом білкової складової, незамінних амінокислот, вітамінів і мінеральних елементів. Пройшовши апробацію безпосередньо в Головному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь», продукт підтвердив свою функціональну ефективність і позитивний вплив на корекцію порушеного обміну речовин в організмі людини на різних етапах лікування і відновлення.

Читайте такожНа Вінниччині родини загиблих в АТО отримають по 30 тисяч гривень Унікальність продукту полягає в першу чергу в тому, що він є національним досягненням. Його розробили молоді науковці КНТЕУ — доцент Юлія Мотузка, аспіранти Дмитро Антушко, Юлія Міклашевська. А за виготовлення «Реабілакту» взявся небайдужий підприємець директор ВАТ «ДелМас ЛТД» Євген Масленін.

— Медичні заклади України користуються подібними продуктами, але вони завезені з інших країн і мають значну різницю в ціні, — розповідає доцент кафедри військової хірургії Української військової медичної академії Міністерства оборони України, діючий хірург військового шпиталю Сергій Асланян. — Український препарат стабілізує, а в подальшому покращує загальні показники організму бійця. Препарат може прийматися як продукт харчування, так і вводитися в судини. Варто зауважити, що важкопоранені бійці отримують цей продукт шляхом введення в організм його через крапельницю.

Перша партія препарату виготовлена за рахунок коштів, зібраних силами професорсько-викладацького складу та студентства КНТЕУ. У виші триває акція «Врятуй героя!», до якої долучилися всі небайдужі аби допомогти бійцям української армії, які знаходяться на передовій, та військовослужбовцям, які проходять лікування в військових шпиталях. В рамках акції студенти також придбали апарат вакуумної терапії, у якому мають велику потребу військові шпиталі.

Читайте також14 поранених учасників АТО відбули до Литви для подальшого лікуванняНині студенти КНТЕУ, які пройшли навчання на курсах першої медичної допомоги, організували власний волонтерський рух і чергування в Головному військово-медичному клінічному центрі.

— Наш колектив вважає за честь долучитися до надання усілякої допомоги безпосереднім учасникам АТО, — розповідає перший проректор КНТЕУ Наталія Притульська. — Приємно, що ми причетні до розробки та створення дуже потрібного нині пораненим препарату ентерального харчування. Хотілося б, щоб нашу ініціативу було підтримано на рівні держави, адже це вкрай необхідний продукт, який є невід’ємною частиною ефективності якісного медичного забезпечення військовослужбовців.