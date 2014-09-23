Міністр оборони Гелетей відвідав Житомирський бронетанковий завод

Разом з Міністром оборони у цехах заводу побували його перший заступник Іван Руснак, голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський, заступник генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Олександр Стеценко, представники військових частин гарнізону.

Директор підприємства Сергій Бутенко поінформував присутніх щодо реалізації контракту на капітальний ремонт з проведенням модернізації бронетанкової техніки. За його словами, на даний час фахівці заводу працюють у три зміни, здійснюючи капітальний ремонт БМП, БТР, БМД, ГМ, БРЕМ, агрегатів, вузлів, озброєння та устаткування. Військові підрозділи, які виконують завдання на сході країни вже отримали перші 19 зразків військової техніки.

"Головним завданням на сьогодні є забезпечення замовлення для вітчизняного оборонно-промислового комплексу в інтересах збройних сил. Президент України, керівництво уряду та оборонного відомства робить для цього все необхідне. Вперше за останні роки держава виділяє значні фінансові ресурси для відновлення озброєння та військової техніки на державних підприємствах. Наприклад, якщо торік працівники Житомирського бронетанкового заводу отримали замовлення на проведення капітального ремонту менше 10 одиниць, при цьому виконали половину запланованих робіт, вже цього року завод виконує замовлення на понад 130 зразків бронетехніки", - зазначив Валерій Гелетей.

Після ознайомлення з виробничими потужностями відбулось урочисте нагородження кращих працівників підприємства, які відновлюють бойову техніку як в цехах заводу, так і на базі військових частин у складі виїзних бригад.