Рада відхилила законопроект про активізацію кредитування в Україні

За ухвалення відповідного законопроекту №4529 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання кредитування в Україні)» у першому читанні проголосували 192 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів. Після чого за направлення в комітет на доопрацювання до повторного першого читання проголосували 217 депутатів, стільки ж голосів зібрала пропозиція повернути законопроект депутатам, які подали документ. Таким чином, документ вважається відхиленим.

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Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак повідомив, доповідаючи щодо законопроекту, що ухвалення законопроекту здешевить кредити і полегшить доступ до них фізичних і юридичних осіб.

«Законопроект є продовженням гармонізації національного і міжнародного законодавства в межах, визначених меморандумом про економічну і фінансову політику з МВФ, тому його ухвалення сприятиме виконанню комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року», - сказав Демчак.

Як відзначається в пояснювальній записці, законопроект передбачає дати українцям можливість розпоряджатися банківської картою іншої особи за довіреністю. Також документ пропонує дозволити банкам на вимогу нотаріусів відкривати інформацію про майно померлої людини, що перебуває на зберіганні в банку, зокрема, у сейфах і скриньках.

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Документ передбачає скасування введеного в 2010 році обов'язкового нотаріального засвідчення договору застави транспортного засобу при придбанні автомобіля в кредит, що має зменшити витрати громадян при оформленні автомобіля в кредит.

Автори документа пропонують дати банкам можливість, за згодою клієнта, отримувати інформацію з реєстру актів цивільного стану. Це дозволить банкам перевіряти наявність у громадян дружини (чоловіка) і малолітніх дітей, а також полегшить можливість роботи зі спадкоємцями, при отриманні відомостей про смерть людини.

Також пропонується внести зміни до норм, що стосуються договору іпотеки. У чинному законодавстві існує проблема, коли іпотекодавець самовільно перебудовує об'єкт іпотеки, він фактично виводить його з-під дії договору. Оскільки самовільне будівництво або істотну зміну об'єкта іпотеки можна узаконити лише через суд, іпотекодержатель не може звернути стягнення на перебудований об'єкт.

«Для захисту прав іпотекодержателів на законодавчому рівні пропонується закріпити збереження обтяження на новий об'єкт нерухомого майна, якщо такий створено в результаті самовільного будівництва щодо предмета іпотеки, і забезпечити можливість іпотекодержателя звернути стягнення на таке майно», - йдеться в пояснювальній записці.

Водночас, народний депутат Олександра Кужель («Батьківщина») заявила під час обговорення законопроекту, що така норма неправомірно звужує права громадян і розширює права кредиторів. Вона зазначила, що така нерухомість не занесена в реєстр майнових прав на нерухомість і не може без рішення суду бути об'єктом цивільних прав.

Проект суперечить як мінімум чотирьом директивам ЄС... Він суперечить Угоді про асоціацію України з ЄС і має бути відхилений», - сказала Кужель.

Вона також зазначила, що Головне науково-експертне управління парламенту рекомендувало повернути законопроект на доопрацювання.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада цього року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Національний банк вжити ряд додаткових заходів для відновлення кредитування реального сектору економіки загалом, а також малого і середнього бізнесу.

За оцінками Національного банку України, заявлена банками частка проблемних кредитів на 1 вересня 2016 року становила 30,6% їх загального обсягу, при цьому банки продовжують стримано нарощувати кредитування через збереження високих кредитних ризиків і низьку платоспроможність позичальників, надаючи перевагу вкладенню в неризикові активи – ОВДП і депозитні сертифікати НБУ.

Активи працюючих банків України за серпень цього року зросли на 21,708 млрд грн, або на 1,7% – до 1,283 млрд грн станом на 1 вересня. З початку року активи працюючих банків зросли на 28,535 млрд грн, або на 2,3%.

Кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, на 1 вересня становила 100.