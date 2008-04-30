На київські вибори збираються прийти 82% жителів столиці (опитування)

Відповідно до дослідження, проведеного Центром соціальних і політичних досліджень «СОЦИС» 17-24 квітня 2008 року (опитано 2000 чоловік, похибка вибірки +/-2,2%), 82% киян готові взяти участь у позачергових виборах у Києві.

У порівнянні з попереднім дослідженням відсоток орієнтовної явки виборців зріс на 5 %. Соціологи пов’язують це з тим, що все більше киян усвідомлює важливість цих виборів і не бажає, щоб їхній голос був украдений у результаті фальсифікації на виборчих дільницях.

На виборах київського міського голови, як і протягом всієї виборчої кампанії впевнено лідирує чинний мер столиці Леонід Черновецький з 36 % (+1,6 % у порівнянні з дослідженням тижневої давнини).

На думку директора «Київського центру політики й інформації» Володимира Дяченка, це пов`язане з тим, що «чинний мер презентує найбільш виражену силу, що не тільки відзвітувала перед киянами за підсумками двох років, але й має зрозумілу програму подальших дій».

Інші учасники виборів мера відстають від лідера передвиборної гонки мінімум в 2 рази (В.Кличко), в основному концентруючись у зоні рейтингів 0,7-5 % (О.Омельченко, О.Турчинов, В. Пилипишин, М.Катеринчук, В. Горбаль).

Що ж стосується політичних сил, що висунули своїх кандидатів у депутати Київради, то Блок Леоніда Черновецького, як і його лідер Леонід Черновецький, посідає перше місце - 31 %.

На думку Володимира Дяченка, це пов`язане з тим, що «кияни нарешті довідалися про соціально-орієнтовані ініціативи Блоку й оцінили їх».

Розташування інших політичних сил нагадує розташування сил на виборах мера відсутністю яскраво вираженої групи "переслідувачів". БЮТ і блок Кличка мають приблизно рівні шанси - 11-12 %, причому рейтинг БЮТ знижується швидшими темпами (мінус 7 % у тиждень у порівнянні з мінус 1 % в "боксерського блоку". Як вважає Володимир Дяченко, "БЮТ стрімко губить "симпатиків" через загальноекономічну ситуацію в країні, непрохідного кандидата й сумнівних особистостей у партійному списку".