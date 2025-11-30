У 2075 році найстарішим C-17 буде понад 80 років.

Повітряні сили Сполучених Штатів Америки змінили плани щодо термінів служби своїх транспортних літаків C-5M Galaxy та C-17 Globemaster і планують подовжити їх на десятки років.

Як зазначає військовий портал Defense Express, таке рішення було ухвалене для того, аби уникнути прогалини між виведенням цих машин з експлуатації та появою літаків для їх заміни, що створюються в рамках проєкту Next-Generation Airlift.

Так, станом на сьогодні відомо, що у ПС США планують тримати на службі літаки C-5 Galaxy до 2045 року, тобто ще 20 років, а C-17 Globemaster - аж до 2075 року, тобто ще цілих 50 років.

Відео дня

Аналітики підкреслюють, що це значні терміни служби з урахуванням, зокрема того факту, що ще у 2004 році у ПС США оприлюднили поради щодо життєдіяльності флоту літаків C-5 Galaxy. Там зазначалося, що попри те, що ці літаки є "одними із найстаріших в арсеналі ПС США", вони можуть прослужити орієнтовно ще 25 років - тобто до 2029 року. А тепер їх терміни служби подовжують ще на 16 років.

Яка історія цих літаків

У Defense Express розповіли, що перший політ C-5 Galaxy відбувся у червні 1968 року, а прийнятий на озброєння він був у 1973 року. Переобладнані літаки модифікації C-5M повітряні сили США почали отримувати наприкінці 2008 року.

Перший політ C-17 Globemaster відбувся у вересні 1991 року, а виробництво тривало з 1991 по 2015 рік. Таким чином, станом на 2075 рік "наймолодшому" C-17 буде 60 років, а найстарішим - понад 80 років, що є досить "поважним" віком для літаків.

Коли почнуть виготовляти заміну для них

Виробництво новітніх літаків має стартувати не раніше 2038 року - аж через 13 років, а після того, як літак NGAL постачатиметься на озброєння, то з кожною новою машиною будуть йти на пенсію спершу по одному C-5, а потім - C-17.

Зауважується, що колишні представники ПС США занепокоєні цією ситуацію, адже протримати літаки в строю такий тривалий час - це дуже непросте завдання. Особливо з урахуванням низького рівня готовності C-5, що складає лише 48%, а крім того, через проблеми із запчастинами та обслуговуванням деякі літаки простоювали роками, а також аварійності C-17 - 21 випадок "класу "А", тобто найтяжчі інциденти, протягом останніх чотирьох років.

Останні новини щодо роботи американських літаків

Як повідомлялося, раніше Військово-повітряні сили США підняли в небо винищувач F-16, щоб перехопити цивільний літак, що наблизився до резиденції президента Штатів Дональда Трампа у Флориді. Літак був безпечно виведений з цієї зони.

Зауважується, що резиденція Трампа знаходиться у місті Палм-Біч, куди він прибув 25 листопада. До Вашингтону президент має повернутися сьогодні, 30 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: