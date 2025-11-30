На думку заступника керівника ОП, кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців.

В Україні готують нові принципи розподілу особового складу між бойовими бригадами. Про це повідомив у телеграм-каналі заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса за підсумками своєї розмови з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

"Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання", - зазначив посадовець.

Він наголосив, що зараз є багато бригад із власними навчальними спроможностями - інструкторами, матеріальною базою, "і їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати".

"А там, де таких можливостей поки що немає, – створювати. Це непроста робота, але, на мою думку, іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри", - написав Паліса.

За його словами, буде перехідний період, адже "рішення назріло давно", і командири постійно говорять про потребу в зрозумілій та справедливій системі розподілу.

"Усі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень", - повідомив заступник керівника ОП.

Він розповів, що домовився із Гнатовим, що на тижні буде проведена спільна нарада, на якій будуть узгоджені цифри, механізми та етапи впровадження.

"На наступну Ставку будуть подані на розгляд президента варіанти рішень, і головне для всіх нас – щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій", - додав Паліса.

Проблема поповнення бригад: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 26 листопада президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поповнення бригад буде переглянуто.

За його словами, є доручення Ставки, "щоб ці питання опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із заступником керівника Офісу президента та дуже досвідченим військовим Павлом Палісою".

"Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення", - сказав Зеленський.

