Президент України підписав два санкційні укази.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо російських гігантів "Роснефти" та "Лукойлу". Під обмеження також потрапили росіяни, які організовують системне знищення українців дронами.

Про це повідомив український лідер у своєму Telegram-каналі.

"Продовжуємо санкційну роботу, сьогодні є два нових рішення. Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами і ввела обмеження проти "Роснефти", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл", - ідеться в повідомленні.

При цьому президент України вказав, що санкції проти російських компаній позбавляють військову машину Кремля грошей.

"Також Україна вводить санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами", - додав Зеленський.

Крім того, він вказав, що вже визначив ключові моменти санкційної політики до кінця року:

подальша синхронізація санкцій із партнерами;

підготовка 20-го пакета обмежень ЄС;

посилення обмежень проти "тіньового флоту" Росії;

посилення санкцій щодо російського військового виробництва, колабораціоністів і пропагандистів.

Водночас на сайті президента України повідомляється, що Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення РНБО. Один документ стосується синхронізації санкцій зі США, у межах якого Київ запровадив обмеження проти 26 юридичних осіб Росії, пов'язаних з енергетичним сектором.

Другий документ стосується фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із виробництвом та експлуатацією російських дронів різних типів. Він передбачає санкції проти 36 фізичних і 13 юридичних осіб, пов'язаних із виробництвом, навчанням та експлуатацією російських дронів.

До "чорного списку" потрапили особи, причетні до діяльності центру "Рубікон", діяльність якого спрямована на нові зразки озброєння для війни проти України, а також компанії, що залучені до розроблення та виробництва розвідувальних і ударних БпЛА, FPV-дронів і безпілотних авіаційних комплексів.

Санкції проти Росії - останні новини

У жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа ввела свої перші санкції проти РФ, які виявилися досить серйозними. Під удар потрапили дві найбільші нафтовидобувні компанії "Лукойл" і "Роснефть", а також їхні дочірні структури.

Пізніше Трамп заявив, що республіканці працюють над законопроектом про введення санкцій щодо будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією. Він підкреслив, що запропонований Сенатом законопроект "його влаштовує".

Зі свого боку в Європейському Союзі вже обговорюють 20-й пакет санкцій проти Росії, але до новорічних свят зрушень не передбачається.

