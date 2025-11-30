Південний океан містить близько 80% тепла, що поглинається всіма океанами.

Південний океан, що оточує Антарктиду, може одного разу "підкласти свиню" людству, що бореться з глобальним потеплінням. Від початку промислової революції люди вивільнили в атмосферу величезну кількість тепла, понад 90% якого поглинуто морем, але рано чи пізно воно повернеться.

Видання Live Science пише, що нові дослідження вчених показують, що "відригування" тепла може бути досить-таки різким.

У сценарії, за якого людство скорочує викиди парникових газів і переходить до "чистого негативного балансу", видаляючи з атмосфери забруднювальні речовини, що призводять до потепління, глобальні температури падають. Але Південний океан, який містить близько 80% тепла, що поглинається всіма океанами, може вивергнути накопичене тепло, що призведе до потепління на планеті з тією ж швидкістю, що й зараз. Теплове виверження триватиме не менше століття.

При цьому наголошується, що людство не зможе нічого вдіяти, щоб зупинити таке "відригування", бо потепління буде спричинене вже накопиченим теплом. Водночас раптове "відригування" не достовірне - це прогноз, який допомагає зрозуміти, як планета може реагувати на діяльність людини.

"Питання в тому, як кліматична система, і зокрема океан, відреагує на сценарії, за яких ми видаляємо CO2 з атмосфери та коли ми маємо чистий глобальний охолоджувальний ефект", - сказала докторантка з океанографії в німецькому Центрі океанічних досліджень GEOMAR Helmholtz у Кілі Свеня Фрей.

У сценарії, змодельованому вченими, концентрація CO2 в атмосфері щорічно збільшується на 1%, доки загальна кількість не стане вдвічі більшою, ніж було на планеті до промислової революції. Потім технології негативних викидів знижують концентрацію вуглецю на 0,1% на рік, унаслідок чого атмосфера, суша й океани охолоджуються.

Але в Південному океані починає відбуватися щось незвичайне. Його поверхня стає холоднішою, але також і більш солоною через утворення нового морського льоду. Річ у тім, що під час замерзання морська вода вивільняє сіль, яка потім поглинається навколишніми водами і робить поверхневий шар важчим.

"Водночас у нас є ці теплі, більш глибокі води. У якийсь момент водна товща стає нестабільною, і тоді відбувається глибока конвекція", - пояснює Фрей.

