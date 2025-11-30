За словами українського дипломата, початок перемовин був цікавим та конструктивним.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що початок переговорів у Сполучених Штатах Америки був вдалим. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Початок поточної зустрічі був вдалим. Дуже цікавий і поки що конструктивний. Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Чудове керівництво держсекретаря США Марко Рубіо", - зазначив Кислиця.

Крім того, дипломат наголосив, що цінує ставлення зятя президента США Джареда Кушнера до перемовин, а також те, як політик викладає своє бачення.

Водночас спецпосланець Дональда Трампа Стів Віктофф заявив, що позитивно оцінює переговори з Україною та повідомив, що вирушить 1 грудня до Москви, передає "Суспільне".

За його словами, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі таких перемовин невідомі.

Переговори України та США - останні новини

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що між Україною та Америкою на зустрічі в Маямі обговорюється не тільки "мирний план". За його словами, "мирна угода" має не лише покласти край війні в Україні, але й відкриє шлях до економічного процвітання країни.

"Україна має величезний економічний потенціал, величезні можливості для справжнього процвітання. Очевидно, цього не можна досягти посеред такої війни. Але лише закінчення війни не призведе до цього. Тож це не лише про мирний план, це про створення шляху вперед, який веде до суверенної, незалежної та процвітаючої України", - запевнив Рубіо.

Водночас видання Axios писало, що США сьогодні хочуть усунути головні розбіжності з Україною щодо "мирного плану". Очікується, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлять цей документ російському диктатору Володимиру Путіну вже у вівторок.

