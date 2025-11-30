Планується узгодити питання, які залишилися "підвішеними" після переговорів у Женеві тиждень тому.

У США розпочалася зустріч української делегації з американцями, присвячана обговоренню спірних питань щодо миру з Росією. Відповідну заяву у своєму Телеграм зробив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Перебуваю на постійному звʼязку з Президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві", - написав він.

Умєров наголосив, що українська делегація працює заради досягнення "реального миру" та "гарантованої безпеки". За підсумками сьогоднішніх переговорів делегація зробить доповідь президенту, додав посадовець.

Переговори України і США: що треба знати

Як писав УНІАН, США та Україна на переговорах у Маямі намагаються узгодити два ключові пункти американського "мирного плану" — питання територій та гарантій безпеки. Як повідомляє Axios, документ уже кілька разів переглядали, щоб зробити його прийнятним для Києва. За інформацією видання, спецпосланець Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують представити доопрацьований план Володимиру Путіну у вівторок.

Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров; також у складі — дипломати, представники військового командування та представники спецслужб. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, Віткофф і Кушнер. За словами високопоставленого американського чиновника, "українці знають, чого від них очікують", і сьогодні у Маямі мають усунути головні розбіжності.

