За словами республіканця, у відносинах з Путіним Білому дому потрібна моральна ясність.

Конгресмен Дон Бейкон (республіканець від штату Небраска) закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа переорієнтувати свої зусилля на захист суверенітету України під час мирних переговорів з Росією, передає Politico.

За його словами, Білий дім надсилає "суперечливі сигнали" щодо поточних перемовин з російськими та українськими чиновниками, адже двопартійна критика початкового 28-пунктного "мирного плану" стає все більшою.

"Я хотів би, щоб президент був більш рішучим захисником вільної країни, суверенної України, яка прагне демократії, хоче бути нашим союзником, і мав трохи чіткіше уявлення про те, хто такий Путін, що Путін є загарбником. Він диктатор. Він вбив усіх своїх опонентів. Але я просто не бачу такої моральної чіткості з боку Білого дому", - зауважив Бейкон під час інтерв'ю в програмі ABC "This Week" з Джонатаном Карлом.

У Politico нагадали, що початковий "мирний план" США, який Бейкон назвав "документом про капітуляцію", повторював багато ключових вимог Кремля, серед яких територіальні поступки з боку України та обмеження розміру її армії.

"Цей план викликав двопартійну реакцію і скептицизм з боку Європи, оскільки союзники США попереджають, що пропозиція не містить ключових гарантій безпеки для України. Високопоставлені чиновники з США і Росії зустрілися минулого тижня в Абу-Дабі, щоб обговорити деталі плану, і, як повідомляється, Україна погодилася з основними положеннями нової, скороченої 19-пунктної угоди", - додали у публікації.

Бейкон також сподівається, що Трамп більш рішуче засудить агресію російського диктатора Володимира Путіна.

"У відносинах з Путіним нам потрібна моральна ясність. Він не хоче мирної угоди з Україною, яка залишить Україну суверенною країною, яка може бути союзником Заходу, яка може бути частиною ЄС і вільних ринків. Він хоче контролювати ще одну третину України. Він хотів би зробити Україну васальною державою. Тому я не розумію, чому адміністрація продовжує займатися тут безглуздими справами", - зазначив республіканець.

За його словами, США мають зосередитися на тому, аби забезпечити Україну зброєю та системами протиповітряної оборони, які потрібні для відбиття російських атак, а не на "зовнішній політиці, заснованій на жадібності", яка зосереджується на угодах про корисні копалини та трубопроводи для транспортування природного газу.

Раніше колишня радниця Білого дому Фіона Гілл заявила, що Путін "розкусив" Трампа і тепер відкрито маніпулює ним. За її словами, російський диктатор використовує лестощі, аби потішити самолюбство Трампа, продовжуючи при цьому робити все, що йому заманеться, в Україні.

"Вкрай складно уявити, як Путін від цього відмовиться. Уся його економіка, усе його суспільство, уся його політика, усе його прагнення до самозбереження обертаються навколо цієї війни", - наголосила Гілл.

Водночас The Guardian писало, що через політику Трампа Європа має зрозуміти, що залишилася сам на сам з РФ. Це пояснюється тим, що американський лідер дотримується доброзичливого погляду на Путіна.

"Для Європи це означає, що, як би часто вона не намагалася відштовхнути Трампа від Росії, той завжди повертається до своєї природної симпатії до Путіна. Кожного разу, коли Європа відчуває, що вона на межі того, щоб переконати Трампа в тому, що Росія є агресором, який загрожує безпеці Європи і, як наслідок, США, Трамп дає Путіну ще один шанс, "ще два тижні", ще один телефонний дзвінок", - зауважили у виданні.

