За словами глави МЗС України, така позиція Польщі підтверджує прихильність до єдності та безпеки Європи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення президента Польщі Кароля Навроцького скасувати зустріч з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після того, як останній поїхав з візитом до Москви.

На своїй сторінці у соцмережі X Сибіга наголосив, що це справді "гарне рішення".

"Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи прихильність до єдності та безпеки Європи у ключовий момент. Дякуємо, Польще!", - зауважив він.

Що цьому передувало

Раніше Віктор Орбан заявив, що зустрінеться з Путіним в Москві. Він наголосив, що хоче відродити плани проведення "мирного саміту" в Будапешті між Трампом і Путіним щодо України.

Згодом Орбан і Путін зробили заяву про мирний саміт щодо України. Зокрема російський диктатор сказав, що "буде радий" використати Будапешт як місце для саміту РФ-США.

"Україна - це сусід Угорщини, тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту на собі. Зокрема, ми зазнаємо відчутних економічних втрат", - додав Орбан.

Після цього Навроцький передумав зустрічатися з Орбаном. Голова Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Марчін Пшидач повідомив, що президент Польщі вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі.

