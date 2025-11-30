Держсекретар США зробив заяву перед початком переговорів з українською делегацією.

Розроблена США "мирна угода", деталі якої сьогодні обговорюють в Маямі, має не лише покласти край війні в Україні, але й відкриє шлях до економічного процвітання України. Про це у вступному слові перед початком переговорів заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Україна має величезний економічний потенціал, величезні можливості для справжнього процвітання. Очевидно, цього не можна досягти посеред такої війни. Але лише закінчення війни не призведе до цього. Тож це не лише про мирний план, це про створення шляху вперед, який веде до суверенної, незалежної та процвітаючої України", — сказав головний дипломат США.

За словами Рубіо, Україна та США вже досягли значного прогресу у погодженні своїх позицій щодо конфігурації "мирного плану", тож він сподівається, що сьогоднішня зустріч дасть ще більший результат.

Переговори в Маямі: що треба знати

Як писав УНІАН, Білий дім планує під час переговорів у Маямі усунути ключові розбіжності з Україною щодо двох основних положень американського "мирного плану" — територіальних питань та гарантій безпеки.

Переговори відбудуться в дорогому гольф-клубі Witkoff Shell Bay у Маямі, де українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров. До її складу також входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Ольга Стефанішина, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, а також представники українських спецслужб. Американську сторону представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Очікується, що наступного тижня Віткофф і Кушнер повезуть узгоджений "мирний план" показувати Путіну.

