Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів.

У Татарстані росіяни відбиваються від атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі промзони "Алабуга", де виробляють "Шахеди". Про це пише телеграм-канал "Астра".

"У Татарстані оголошено безпілотну небезпеку - в Єлабузі, Нижньокамську та Альметьєвську. В аеропорту Нижньокамська (Бегішево) оголошено план "Килим". У місцевих чатах користувачі пишуть, що чули кілька вибухів, зокрема в стороні особливої економічної зони "Алабуга", де виробляють дрони", - ідеться в повідомленні.

У Міністерство оборони РФ також повідомили про наліт дронів на Татарстан. Заявили, що один збили, але не уточнили, скільки всього їх було спочатку.

Як писав УНІАН, раніше цього тижня в промзоні "Алабуга" в Татарстані сталася масштабна пожежа. За наявною інформацією, інцидент не мав жодного стосунку до війни: горів склад комерційного підприємства, начебто не пов'язаного з ВПК.

Також ми розповідали, що з Росії масово тікають силовики. Поліцейські, слідчі з особливо важливих справ і прості тюремники вже розповідають на Заході про те, як влаштований репресивний апарат Путіна.

