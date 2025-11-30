Північна Корея продемонструвала вже значну кількість нового озброєння, зокрема і авіаційних засобів ураження.

У Північній Кореї показали свою копію німецької авіаційної ракети IRIS-T. Фото ракети показало державне інформаційне агентство KCNA, показуючи святкування 80-ї річниці ВПС Корейської народної армії за участі керівника КНДР Кім Чен Ина.

Як зазначив військовий портал Мілітарний, нові ракети під час демонстрації розмістили біля винищувачів МиГ-29, а також прикріпили до точок підвіски штурмовиків Су-25.

Автори відзначили, що традиційно для північнокорейського ОПК офіційні характеристики цих виробів, як і їхні позначення, не оприлюднювали. Утім вони приблизно оцінили їхні можливості, враховуючи схожі масогабаритні характеристики з німецькою IRIS-T, а також японською ракетою Type 04.

Видання зазначило, що першою ракетою з подібною аеродинамічною схемою для ближнього повітряного бою була представлена японська компанія Mitsubishi Heavy Industries. Розробка тривала з 1991 до 2004 року.

"Японська ракета оснащена керуючими елементами у хвостовій частині та системою векторизації тяги. Загальна вага становить 95 кг, а максимальна дальність - 30–35 км", - нагадали автори.

Також вони додали, що німецька ракета IRIS-T має схожу аеродинамічну конфігурацію, але є легшою - важить 87 кг. Також вона має менші габарити. Зокрема, довжина Type 04 становить 3,105 м, діаметр - 130 мм, тоді як довжина IRIS-T - 2,94 м, діаметр - 127 мм.

Видання зауважило, що, окрім німецької та японської ракет, існує також китайський аналог - PL-10E. "Зовнішній вигляд північнокорейської ракети досить схожий на китайський виріб, зокрема через подібні кермові поверхні у хвостовій частині", - додали у статті.

Китайська ракета має довжину 3 метри, масу 89 кг та заявлену максимальну дальність польоту - 20 км. Враховуючи подібність до названих зразків, можна припустити, що північнокорейська ракета має середні характеристики: дальність у межах 15 - 25 км, масу близько 90 кг та довжину приблизно 3 метри.

Також аналітики зазначили, що на тлі поглиблення військово-технічної співпраці КНДР із Росією та Китаєм в умовах конфронтації із західним світом, Північна Корея за останні роки продемонструвала значну кількість нового озброєння, зокрема новітніх авіаційних засобів ураження.

"Якщо КНДР зможе налагодити серійне виробництво нових ракет з інфрачервоною головкою самонаведення, то північнокорейська авіація отримає повноцінний набір сучасного озброєння - з урахуванням і нещодавно продемонстрованої ракети з радіолокаційною головкою самонаведення", - зробили висновок журналісти.

Інші аналоги зброї в КНДР

Нагадаємо, що у КНДР показали й інші аналоги європейського озброєння - британських крилатих ракет Storm Shadow та протитанкових Brimstone. Водночас, аналітики не виключили, що оскільки жодних характеристик нових ракет продемонстровано не було, то в КНДР могли продемонструвати просто макети для створення пропагандистської картинки.

