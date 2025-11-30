Білий дім запевняє, що не кине союзників, але, дивлячись на Україну, європейці вже не вірять цим обіцянкам.

Америка частково виводить свої сили з Європи. Американські дипломати запевняють, що у разі чого Америка союзників не кине в біді, але самі європейці вже так не думають. Зараз європейські армії НАТО вчаться взаємодії вже без участі США, пише Bloomberg.

Видання розповідає про те, що зараз європейські чиновники працюють над зміцненням оборонних можливостей НАТО саме у відриві від потенціалу США. Зокрема робляться інвестиції у збройову промисловість Європи, а військові навчання тепер проходять без участі американців.

"Актуальність цих підготовчих заходів буде підкреслена цього тижня, оскільки Вашингтон поглиблює зв'язки з Росією. У той час як Білий дім наполягає на припиненні війни в Україні, його погрози цього місяця припинити військову підтримку Києва підвищили ймовірність того, що європейським державам доведеться захищати Україну, а можливо, навіть решту свого східного кордону, за обмеженої підтримки США", - йдеться у публікації.

Російська агресія проти України вже просочується через кордон далі в Європу, зазначають журналісти, згадуючи вторгнення російських дронів в повітряний простір НАТО і числені акти саботажу, у яких європейські політики звинувачують Москву.

І на цьому тлі США скорочують свою військову присутність на європейському континенті, щоб зосередитися на Азії. Союзників у Європі просять подбати про власну оборону самостійно. Наприклад, у Румунії, де розташовано кілька баз НАТО, кількість американських військ вже скоротилася із 1700 до приблизно 1000. Такі ж плани скорочення анонсовані для Болгарії, Словаччини та Угорщини.

За зачиненими дверима Вашингтон намагається заспокоїти побоювання своїх партнерів, заявивши, що не залишить їх напризволяще. Однак у європейців мало віри цьому, каже Юлія Джоя, директорка програми Чорного моря в Інституті Близького Сходу (США).

"Це вперше за останні 70 років, коли європейці більше не сприймають американські гарантії безпеки як гарантії", – сказала вона.

Тож Румунія вже шукає, хто із союзників міг би стати новим гарантом її безпеки самим фактом присутності військ. Потенційно цю роль на себе могла би взяти Франція, з якою румуни якраз намагаються поглибити співпрацю.

"Напрямок історії — це поступове відокремлення Сполучених Штатів від європейського континенту", — сказав нещодавно французький генерал Філіп де Монтенон, додавши, що Європа здатна перемагати навіть без підтримки США.

Перспективи російського вторгнення в Європу

Як писав УНІАН, нещодавно німецький генерал Олександр Золльфранк попередив, що загроза російського вторгнення в Європу стає дедалі реальнішою в міру того, як Кремль нарощує військовий потенціал.

Також ми розповідалии, що у разі війни з НАТО Росія не намагатиметься прорватися до Ла-Маншу, а прагнутиме розколоти альянс зсередини шляхом обмеженої операції, наприклад швидкого захоплення прикордонного естонського міста Нарва силами усього двох бригад. Такий "укол голкою", спрямований на вразливу Балтію, має змусити окремі країни НАТО сумніватися у доцільності втручання та створити політичний розлад.

