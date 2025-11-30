F-35A виконували класичні для себе завдання — придушення іранської ППО.

У США активно хвалять винищувачі F-35, які брали участь у червневій операції "Опівнічний молот" — ударах по ядерній інфраструктурі Ірану. Як пише Defence Express, Повітряні сили вперше офіційно розповіли, яку роль зіграли літаки п’ятого покоління та як вони змогли уникнути іранських систем ППО.

Американські ВПС залучили до операції загалом 125 літаків, серед них — сім бомбардувальників B-2, які скинули 14 протибункерних бомб GBU-57, намагаючись завдати максимальної шкоди іранській ядерній програмі. Попри офіційні заяви про успіх, незалежні оцінки свідчать, що наслідки удару виявилися скромнішим, ніж очікували.

Air And Space Forces Magazine уточнює: F-35A виконували класичні для себе завдання — приидушення іранської ППО і прикриття ударної групи під час виходу з району бойових дій.

Командир 388-го винищувального авіакрила Чарльз Феллон заявив, що під час місії "було підтверджено всі можливості F-35, про які говорили роками". За його словами, ці літаки залишаються актуальними як для сучасних, так і для майбутніх конфліктів.

Командир 34-ї експедиційної ескадрильї Аарон Озборн наголосив, що F-35 успішно придушили позиції іранських зенітних ракетних комплексів. При цьому жоден із літаків п’ятого покоління не був уражений — завдяки малопомітності й ефективній радіоелектронній боротьбі.

За його словами, Іран застосовував "якісь дуже сучасні системи", однак влучити в F-35 не зміг.

Раніше вже повідомлялося про наявність у Тегерана власного зенітного ракетного комплексу Bavar-373, представленного у 2019 році. Іран заявляє, що він може вражати цілі на відстані 200–300 км і нібито перевершує російський С-400. Утім, ці характеристики базуються виключно на заявах іранської сторони та не мають незалежного підтвердження.

Які саме комплекси намагалися вразити F-35 під час операції — США офіційно не розкривають.

"Що це за "сучасні системи" не розкривається, і цілком може бути, що це звичайне перебільшення задля видокремлення ролі F-35 у цій місії", - припускають аналітики.

