Інцидент трапився близько 01:20 за київським часом.

Військово-повітряні сили США підняли в небо винищувач F-16, аби перехопити цивільний літак, який наблизився до резиденції президента США Дональда Трампа у Флориді. Про це повідомила пресслужба Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Як стало відомо, невідомий цивільний літак порушив тимчасово обмежений для польотів повітряний простір.

"Літак був безпечно виведений з цієї зони", - додали у повідомленні.

Такий інцидент трапився близько 01:20 за київським часом 30 листопада. Резиденція Трампа знаходиться у місті Палм-Біч, куди він прибув 25 листопада. До Вашингтону президент США має повернутися 30 листопада.

Інші інциденти з літаками у світі

Як писав УНІАН, 28 листопада Польща привела у бойову готовність дві системи Patriot через проліт МіГ-31 РФ. У цей день чотири винищувачі, які можуть нести аеробалістичні ракети "Кинджал", вилетіли над Балтійським морем у західному напрямку, не залишаючи повітряного простору РФ.

Джерело в НАТО повідомило BILD, що згодом російські літаки розгорнулися та повернулися на базу.

Водночас раніше The Economist повідомляв, що Росія протягом десятиліть безкарно порушує повітряний простір країн НАТО. У виданні вважають, що такі дії спрямовані на те, щоб вбити "клин" між Європою та США, а також між європейськими членами НАТО.

Також такі вторгнення створюють враження, що Європа не здатна захистити свій повітряний простір, тому підривається довіра громадськості до своїх урядів.

