В Україні в понеділок, 1 грудня, застосовуватимуться заходи обмеження споживання. Енергетики нагадали, що час та обсяг можуть змінюватись.

В "Укренерго" зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Так, для населення діятимуть графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг. Водночас для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - попередили енергетики.

В "Укренерго" раніше повідомили, що за умови відсутності нових обстрілів енергетики графіки відключень для більшості регіонів України можуть пом’якшити. Втім, пощастить не усім, адже є регіони, які більше постраждали внаслідок ворожих атак.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, масовані атаки по енергетичній системі України не впливають на ситуацію на фронті.

Так, у ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. В результаті ударів без світла залишились понад півмільйона споживачів.

