Майте на увазі, що добавки куркуми не слід приймати нескінченно. Експерти рекомендують приймати їх не більше двох-трьох місяців.

Куркума зберігається в організмі протягом одного-двох днів, але такі чинники, як форма куркуми, дозування та біохімія організму, можуть сильно впливати на цей період.

Загалом, як встановили дослідження, період виведення куркуміну, активного компонента куркуми, займає 1-2 дні, пише Verywellhealth.

Фактори, що впливають на тривалість перебування куркуми в організмі:

Відео дня

Форма

Куркума випускаються у вигляді препаратів для місцевого застосування, таких як креми або мило, які наносяться безпосередньо на шкіру. Ви також можете приймати їх всередину у вигляді капсул, жувальних цукерок, настоянок або додавати в напої та їжу як спецію.

Дозування

Дозування може варіюватися від 100 до 1000 міліграмів (мг) на день залежно від продукту.

Якщо ви розглядаєте можливість додавання куркуми до звичайного режиму приймання добавок, проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити оптимальне дозування.

Хімія тіла

Багато факторів визначають, як організм метаболізує (розщеплює) куркуму. Цей процес може тривати всього кілька годин або розтягнутися на кілька днів. До цих чинників належать:

вік

фізичне здоров'я

стать

вага

Біодоступність і засвоєння

Речовини, які ви їсте або п'єте під час прийому куркуми, впливають на те, як довго її активний інгредієнт, куркумін, залишається в організмі.

Організм не може легко засвоювати куркумін, але за поєднання певних речовин його засвоєння може бути поліпшено, що дає змогу йому довше залишатися в організмі.

Піперин: Ця сполука, що міститься в чорному перці, є найефективнішим засобом для поліпшення засвоєння куркуміну. Прийом піперину одночасно з куркуміном підвищує рівень куркуміну в сироватці крові більш ніж на 2000%.

Жири: Вживання жирів (таких як жирна риба, горіхи, насіння або авокадо) разом із куркуміном може підвищити біодоступність.

Як часто слід приймати добавки з куркумою

Якщо ви приймаєте куркуму для зменшення запалення, спричиненого артритом, експерти рекомендують приймати 500 мг куркуміну двічі на день.

Майте на увазі, що добавки куркуми не слід приймати нескінченно. Експерти рекомендують приймати їх не більше двох-трьох місяців. Завжди консультуйтеся з лікарем для визначення правильного дозування.

Користь куркуми

Куркума має антиоксидантні та протизапальні властивості, що зумовлює її численні корисні властивості для здоров'я.

Деякі стани, за яких куркума може допомогти:

артрит

алергічний риніт (сінна лихоманка)

виразки порожнини рота, пов'язані з хіміотерапією (оральний мукозит)

депресія

гіперліпідемія (високий вміст жирів у крові)

стеатоз печінки, асоційований із метаболічною дисфункцією.

Можливі побічні ефекти

Більшість людей добре переносять куркуму, але у декого можуть виникнути легкі побічні ефекти, особливо при вживанні великих доз.

Побічні ефекти можуть включати рефлюкс, запор, діарею, нудоту, розлад шлунка, блювоту.

Інші новини про користь куркуми

Репутація куркуми як продукту для здоров'я зумовлена її здатністю зменшувати запалення, що може благотворно позначитися на здоров'ї мозку. Чарівний інгредієнт куркуми - куркумін, потужний поліфенол.

Згідно з оглядом, куркумін допомагає блокувати певні білки в мозку, які спричиняють запалення, що може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера, Паркінсона та розсіяного склерозу.

Вас також можуть зацікавити новини: