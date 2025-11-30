Ван Дінхуа вказаний як новий власник 5% акцій Rustakt.

Відносини Китаю і Російської Федерації стають дедалі тіснішими, йдеться про військово-промислові комплекси країн. Великий китайський постачальник комплектуючих для дронів купив частку в одній із провідних російських компаній-виробників безпілотників.

Газета Financial Times пише, що така співпраця знаменує собою раніше невідомий рівень взаємодії між китайською компанією і російським постачальником військової продукції.

Згідно зі звітом, опублікованим на початку цього року українським аналітичним центром "Центр оборонних реформ" у Києві, Rustakt була найбільшим імпортером компонентів для дронів FPV у Росії в період з липня 2023 року по лютий 2025 року.

Відео дня

Раніше компанія подала документи, в яких вказала себе як виробника дрона VT-40. Згідно з повідомленням російських державних ЗМІ, цей дрон, якість збірки якого викликала нарікання з боку військових, передали на озброєння артилерійським частинам, інженерним військам, повітряно-десантним військам і морській піхоті.

Експерт із безпілотників із Центру стратегічних і міжнародних досліджень Семюел Бендетт розповів, що розширення співпраці між російським і китайським військово-промисловими комплексами та залежність Москви від китайських комплектуючих для дронів означають, що "в цій співпраці є логіка".

Аналіз російських митних документів, проведений FT, показує, що Minghuaxin поставила Rustakt запчастини на суму 304 млн доларів, а також товари на суму 107 млн доларів пов'язаній російській компанії Santex Plant.

Згідно з митними документами, з середини 2023 року Rustakt закупила у Minghuaxin літій-іонних батарей на суму 110 млн доларів, а також двигунів на суму 87 млн доларів і контролерів на суму 64 млн доларів. Santex закупила контролерів на суму 66 млн доларів і двигунів постійного струму на суму 37 млн доларів.

Документи, подані Rustakt в російські регулюючі органи, також свідчать про закупівлю виробничого обладнання в Китаї. Компанія запросила сертифікати на імпорт металообробних верстатів і обладнання для лиття пластмас під тиском, поставлених компанією Shenzhen Kiosk Electronic.

Що відомо про компанії, які беруть участь у схемі

Ван Дінхуа вказаний як новий власник 5% акцій Rustakt. При цьому він володіє Shenzhen Minghuaxin і ще кількома компаніями, зокрема Shenzhen Kiosk Electronic. А ще 95% Rustakt належала бізнесмену Павлу Нікітіну. Компанія перебуває під санкціями України та Європейського Союзу.

Водночас Нікітін раніше працював у Santex і був її акціонером, перш ніж його змінив на посаді глави компанії білорус на ім'я Єгор Нікітін. Згідно з російськими документами, прізвище, по батькові та дата народження Єгора збігаються з прізвищем, по батькові та датою народження Павла, що дає змогу припустити, що ці дві людини можуть бути братами.

Китайські документи, проаналізовані FT, показують, що Ван також володіє 10%-ою часткою в китайській компанії Shenzhen Nasmin Investment, а Єгору належать 90%.

Після того, як журналісти виявили інформацію про власників Rustakt і передачу акцій, всі дані були видалені з публічних реєстрів.

Співпраця Китаю та Росії - остання новина

РФ скористалася дружніми зв'язками з Пекіном, щоб обійти західні санкції і створювати дронів для атак по Україні. Маловідома російська компанія розробила план співпраці з китайськими фірмами щодо постачання дронів на початку повномасштабного вторгнення в Україну. У документах зазначено, що технології можуть переходити з Китаю в РФ, навіть якщо уряд президента Сі Цзіньпіна буде проти поставок зброї якійсь зі сторін. Зазначено, що російська компанія Aero-HIT, що має завод поблизу Хабаровська, зможе виробляти до 10 000 дронів на місяць цього року і планує виготовляти досконаліші моделі.

Крім того, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що кількість китайських компонентів у дронах типу "шахед" зросла у два-три рази.

Вас також можуть зацікавити новини: