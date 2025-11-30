Міністр армії США під час візиту в Україну був уважним, проте хід бесіди розчарував європейських чиновників.

Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл під час візиту до Києва та обговорення "мирного плану" вказував учасникам зустрічі на ймовірність погіршення переговорних позицій України. Про це пише Financial Times.

Про перебіг переговорів розповів виданню перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Чиновник заявив, що міністр армії США "був дуже активний, захоплений, готовий слухати".

Водночас інший співрозмовник видання описав тон зустрічі Дрісколла з європейськими послами і західними чиновниками як "нудотний". Зокрема, європейські чиновники запитали Дрісколла, чи враховують у США, що важливою частиною мирного плану має бути відповідальність Росії за військові злочини. За словами співрозмовника FT, спецпосланець Трампа ухилився від відповіді, чим суттєво розчарував присутніх на зустрічі.

Ба більше, за даними джерела FT, Дрісколл заявив таке: "Є міста, спірні території, які опиняться в руках Росії, це тільки питання часу. Якщо ми не визнаємо цього, то рішення про боротьбу має бути виваженим".

Потім, за словами джерела видання, Дрісколл поставив запитання присутнім на зустрічі в Києві:

"Скільки життів ви готові пожертвувати? Угода не стане кращою, вона стане гіршою".

Вашингтон наполягає на мирному плані, поки Путін дражнить Трампа

УНІАН повідомляв, що поспішність і непослідовність адміністрації Трампа щодо переговорів про мирний план свідчить про те, що США поспішають "продати" Україну, вважає Джон Болтон - колишній радник президента-республіканця. Коментуючи "миротворчість" Трампа, Болтон дорікав також чинному спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу. Нещодавній злив у пресу його розмови з росіянами викриває, на думку Болтона, "змову" проти України.

Також стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін знає, як впливають лестощі на Трампа, і вміло користується цим, щоб досягти своїх цілей і затягувати війну РФ в Україні. Колишня радниця Білого дому Фіона Гілл у подкасті The Independent "World of Trouble" розповіла, як Путін дражнив Трампа, а той навіть не помітив.

