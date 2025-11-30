Військово-морські сили (ВМС) України вдарили ракетами "Нептун" по авіаремонтному заводу у Таганрозі , внаслідок чого, за попредніми даними, були успішні ураження ангарів з літаками, які були в ремонті.

Про це в етері Еспресо розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що удари по авіаремонтному заводі у Таганрозі набувають систематичного характеру.

"Знищення авіаремонтного заводу РФ у Таганрозі відбулось це 29 листопада вночі, коли "Нептуни" ВМС України поцілили в ангари з літаками на цьому заводі", - сказав Плетенчук.

Він також поділився, що минулого разу, коли був удар по цьому об'єкту, горів літак А-50.

"Втім, те, що стояло на зовнішніх майданчиках не так цікаво, як те, що було в ангарах, адже, там точно були робочі літаки", - додав він.

Також він прокоментував удар Сил оборони по Каспійському трубопровідному консорціуму. Плетенчук зазначив, що саме 29 листопада цей трубопровід був пошкоджений.

"Висновок тут один - не потрібно співпрацювати з країною-агресором і допомагати їй заробляти для війни проти України й вбивства українців. Тому, все що відбувається в цьому регіоні, має на меті знищення військово-промислового потенціалу нашого ворога", - заявив речник ВМС.

Він додав, що цей процес цілком зрозумілий, враховуючи те, що удари по українських портах не припиняються взагалі.

"Ми діємо дзеркально і будемо діяти так далі", - запевнив Плетенчук.

Удари по території РФ

Днями Сили оборони знищили два дуже рідкісні літаки в Таганрозі, про що свідчать супутникові знімки, які були опубліковані OSINT-спільнотою "Гарбуз".

Зокрема, на знімку після атаки видно масштабний ступінь ураження унікального експериментального літака А-60 з бойовим лазером. Зазначається, що другий знищений літак також вкрай рідкісний - це - А-100.

Вас також можуть зацікавити новини: