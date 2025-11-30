Нове озброєння встановлене на штурмовики Су-25.

У Північній Кореї показали нові ракети, що виглядають як аналоги європейського озброєння — британських крилатих ракет Storm Shadow та протитанкових Brimstone. Демонстрація нового озброєння відбулася 28 листопада на аеродромі Кальма з нагоди 80-ї річниці заснування ВПС Корейської народної армії. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оглянув штурмовики Су-25, на яких було встановлено нові ракети.

Як пише "Мілітарний", проаналізувавши фото, літаки оснащені двома крилатими ракетами, які візуально нагадують франко-британські Storm Shadow. Також вони мають певну схожість з німецькою крилатою ракетою Taurus KEPD 350 через відкритий інфрачервоний сенсор у носовій частині.

Також літаки оснащені ракетами, які візуально є копією британських ракет Brimstone. Аналітики звертають увагу, що вони розміщені на пусковому блоці з трьома кріпленнями – по аналогії до того, як на британських винищувачах Typhoon.

"Попри демонстрацію нової зброї, жодних характеристик чи офіційних позначень озброєння не оголошено. Не виключено, що корейському лідеру показали макети з метою створення пропагандистської картинки", - зазначають аналітики.

Водночас якщо КНДР таки почне виробництво цих ракет, це значно посилить арсенал її повітряних сил.

"Саму зброю можна буде інтегрувати на такі літаки, як МиГ-29, які складають основу сучасного винищувального парку КНДР у кількості приблизно 35 бортів", - нагадується у статті.

Зброя КНДР

Раніше повідомлялося, що КНДР отримала важливу військову допомогу від Росії в розробці підводних човнів. Відомо, що Північна Корея пообіцяла розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і провела випробувальні пуски таких ракет з підводних платформ.

Також державні ЗМІ Північної Кореї повідомляли, що військові нещодавно випробували так званий гіперзвуковий планер, який озброєний підсиленим двигуном, що може маневрувати, аби уникнути виявлення та атаки протиракетними системами. Однак американська розвідка сумнівається у правдивості цих тверджень.

