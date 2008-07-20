Раїса Богатирьова, Параска Королюк і всі-всі-всі на Говерлі (фото)
12:12, 20 липня 2008Разное
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Президент усіх привітав
18 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив на горі Говерла скульптурну композицію «Тризуб» і разом з головаами облдержадміністрацій заклав капсулу із землею, привезеною з різних регіонів України.
В.Ющенко привітав всіх з успішним сходженням на вищу вершину України попри штормове попередження.
Окрім голів ОДА, з Президентом на Говерлі побувало керівництво Секретаріату Президента України, народні депутати, урядовці, лідери політичних партій і громадських організацій.
Фото Віктора Гурняка, Петра Задорожного, Олександра Барана / УНІАН
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