Раїса Богатирьова, Параска Королюк і всі-всі-всі на Говерлі (фото)

18 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив на горі Говерла скульптурну композицію «Тризуб» і разом з головаами облдержадміністрацій заклав капсулу із землею, привезеною з різних регіонів України.

В.Ющенко привітав всіх з успішним сходженням на вищу вершину України попри штормове попередження.

Окрім голів ОДА, з Президентом на Говерлі побувало керівництво Секретаріату Президента України, народні депутати, урядовці, лідери політичних партій і громадських організацій.

Фото Віктора Гурняка, Петра Задорожного, Олександра Барана / УНІАН

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