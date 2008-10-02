Король Швеції зустрівся з українськими шведами

19:47, 02 жовтня 2008
Разное
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...відкрив автодорогу і помолився

Король Швеції КАРЛ XVI ГУСТАФ разом із королевою СІЛЬВІЄЮ під час відвідання Херсонської області урочисто відкрив ділянку автодороги, що з’єднала с. Зміївка з великим обласним транспортним шляхом, протяжністю 4 км «Мар`янське-Берислав».

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії відкриття дороги король Швеції та голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ перерізали символічну стрічку. Автодорогу здали в експлуатацію 15 вересня 2008 року з нагоди візиту Короля Швеції.

Також Король Швеції зустрівся з жителями села Зміївка Бериславського району – етнічними шведами. Коронований гість херсонських шведів подарував місцевій лікарні діагностичне обладнання.

Король Швеції КАРЛ XVI ГУСТАФ разом із королевою СІЛЬВІЄЮ завітав в Зміївці до Свято-Михайлівської церкви (кірхи), яка належить православній та шведській лютеранській громадам, де взяв участь у богослужінні, яке провів шведський пастор.

Також у Зміївці король із королевою поклали квіти до Пам’ятного знака репресованим шведам і німцям, які переслідувалися радянською владою у 1937-1938 роках.

Після цього королівська делегація на чолі з монархом відвідала виробничі цехи концерну «Чумак» в м. Нова Каховка. Це виробництво створене на інвестиції шведських бізнесменів, його очолює шведський топ-менеджер – Карл СТУРЕН. На «Чумаку» шведський монарх взяв участь в бізнес-ланчі з представниками місцевого аграрного бізнесу.

По закінченню відвідання Херсонщини Король Швеції КАРЛ XVI ГУСТАФ разом із королевою СІЛЬВІЄЮ відбув до аеропорту в Миколаїв, де має відбути до АРК Крим.

Візит Короля Швеції КАРЛА XVI ГУСТАФА і Королеви СІЛЬВІЇ висвітлювали близько 60 представників ЗМІ з України, Росії та Швеції.

Довідка УНІАН. У селі Зміївка Бериславського району Херсонської області проживає невелика шведська громада - 108 осіб. Село засноване в 1782 році переселенцями до Таврії з острова Даго. Представники цієї громади розмовляють старошведською мовою, яка є на даний час забутою у Швеції.

Першу дерев’яну церкву шведським переселенцям подарував князь Потьомкін. Коли у середині ХІХ століття дерев’яна церква згоріла, на її місці почали будувати кам’яну, яку було освячено у 1885 році. У 1929 році церкву закрили. У 1951 році кірху перетворили спочатку на клуб, а згодом - на склад мінеральних добрив. Лише у 1988 році віруючі почали відбудовувати церкву за власні кошти. Пастори із Швеції приїздять до Зміївки раз на кілька місяців, оскільки свого священика громада не має.

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